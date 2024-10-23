ТЕСТ: угадайте фильм Эльдара Рязанова по цитате о еде

Эльдар Рязанов снял три десятка картин, которые мы с удовольствием пересматриваем. Во многих из них герои говорят про еду. Давайте вместе вспомним эти цитаты!

1. "Я же не ел ваш мерзкий борщ. Вы, надеюсь, теперь это понимаете?"

А. "Вокзал для двоих";

Б. "Дайте жалобную книгу";

В. "Ключ от спальни".

2. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

А. "Совершенно серьезно";

Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!";

В. "Гусарская баллада".

3. "Представляете, я достала курицу, живого карпа и ветчину"

А. "Гараж";

Б. "Тихие омуты";

В. "Забытая мелодия для флейты".

4. "Я такой салат готовлю лучше, чем твоя жена. Туда надо добавлять тертое яблочко".

А. "Жестокий романс";

Б. "Совершенно серьезно";

В. "Служебный роман".

5. "Ой! Лялечка! У меня же еще торт есть! Я совершенно забыла про него".

А. "Дорогая Елена Сергеевна";

Б. "Привет, дуралеи!";

В. "Берегись автомобиля".

6. "Ой, сгущенка! Я страсть, как люблю сгущенку".

А. "Девушка без адреса";

Б. "Небеса обетованные";

В. "Предсказание".

ОТВЕТЫ

1. А. "Вокзал для двоих";

2. Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!";

3. А. "Гараж";

4. В. "Служебный роман";

5. А. "Дорогая Елена Сергеевна";

6. Б. "Небеса обетованные".