Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами

Блюда из тыквы очень полезны благодаря богатому составу этого овоща. Вот некоторые из преимуществ:
- Витамины и минералы: Тыква содержит витамин A, который важен для здоровья глаз и кожи, витамин C, который помогает поддерживать иммунную систему, и витамин E, который действует как антиоксидант. Также в ней много железа, магния и калия, необходимых для нормального функционирования организма.
- Низкая калорийность: Тыква имеет низкую калорийность, что делает ее идеальным продуктом для людей, следящих за своим весом. Она содержит много воды и клетчатки, которые помогают чувствовать себя сытыми дольше.
- Улучшает пищеварение: Клетчатка в тыкве способствует улучшению работы кишечника и предотвращает запоры. Кроме того, она помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника.
- Антиоксидантные свойства: В тыкве содержатся антиоксиданты, такие как бета-каротин и витамин C, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и снижают риск развития хронических заболеваний.
- Противовоспалительные свойства: Некоторые компоненты тыквы обладают противовоспалительными свойствами, что может помочь уменьшить воспаление в организме и улучшить общее состояние здоровья.
Таким образом, блюда из тыквы являются отличным источником питательных веществ и могут способствовать поддержанию общего здоровья и благополучия.
Пряная тыква с рисом и овощами
Ингредиенты
- Тыква – 500 г
- Рис басмати – 1 стакан
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Имбирь – кусочек размером 1 см
- Кокосовое молоко – 1 банка (400 мл)
- Куркума – 1 чайная ложка
- Паприка – 1 чайная ложка
- Зира – 1 чайная ложка
- Кориандр – 1 чайная ложка
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Оливковое масло – для жарки
Приготовление
- Очистка и нарезка овощей:
- Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками размером около 2 см.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Чеснок и имбирь мелко нарежьте.
- Жарка:
- В большой сковороде разогрейте оливковое масло.
- Обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте морковь и продолжайте жарить еще 5 минут.
- Добавьте тыкву и обжаривайте еще 5 минут, периодически помешивая.
- Добавьте чеснок и имбирь, перемешайте.
- Рис:
- Отварите рис согласно инструкции на упаковке. Обычно это занимает около 15-20 минут.
- Соус:
- В небольшой миске смешайте куркуму, паприку, зиру, кориандр, соль и перец.
- Добавьте кокосовое молоко и тщательно перемешайте.
- Завершение приготовления:
- Добавьте специи и кокосовое молоко в сковороду с овощами.
- Тушите на медленном огне около 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой.
- В конце добавьте отварной рис и перемешайте.
- Подача:
- Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!