Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами

Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье

Анастасия Решетова обнародовала фото в облегающем наряде. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати поделилась снимком во время отдыха, и реакция подписчиков не заставила себя ждать. На фотографии 28-летняя манекенщица позирует в коричневом наряде, состоящем из длинной юбки и топа, что подчеркивает её фигуру.