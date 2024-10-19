Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами

Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину Тесты Киркоров потряс сумкой по цене квартиры Игры Сонник

Топ новостей недели

Вдова Андрея Миронова смертельно больнаВдова Андрея Миронова смертельно больна Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?

Лента новостей

Суббота 19 октября

12:32Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами 09:25ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин 06:41Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда 03:36Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье 00:14Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II 18:00Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари? 17:46Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной 16:36С кем будет жить сын Прилучного и Муцениеце: суд вынес решение 15:31Увеличение спроса на лекарства при ОРВИ в Приморском крае 15:09ТЕСТ: вспоминаем любимые цитаты из фильма "Карнавал" с Ириной Муравьевой 14:18Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? 14:05Новые задачи по повышению производительности труда обсудили на форуме "Производительность 360" 13:10Мексиканский салат с красной фасолью: идеальный для холодной осени рецепт сытного блюда 12:20На полях Белорусского энергетического и экологического форума прошел международный общественный форум-диалог 12:15Путешествия во времени: в кинопарке "Москино" представлены площадки разных эпох 11:57Пугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте 11:04Москвичей пригласили принять участие в голосовании по проекту "Лето в Москве" 10:33Как вывести бизнес на новый уровень? – Павел Бабанин рассказал о методах масштабирования предприятий 06:21Фигуристка Медведева показа гардероб и свое самое дорогое украшение 03:08Раскрыт главный секрет счастливого брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма 00:37Невестка Наташи Королевой откровенно объяснила свое решение уйти из стриптиза 18:23Московская область передала новые автомобили для 242-го мотострелкового полка 18:02Увлекательный тест: угадай бытовую технику по фрагменту фотографии 17:19Актер Камиль Ларин пригласил жителей столицы посетить кинопарк "Москино" 16:16"Нельзя уничтожать себя за доллар": Николай Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину 16:00Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Белые Росы"? 14:27Панда Катюша стала главной звездой трансляций из Московского зоопарка 13:55Вернувшаяся в Россию Муцениеце публично растрогалась после возращения Прилучным дочери 13:23Гнезда из цукини с перепелиными яйцами и черри: легкий рецепт необычного блюда 12:11Москвичам рассказали о возможностях экологичной сдачи одежды в переработку 11:20Звезда "Служебного романа" Немоляева сделала заявление после известия о госпитализации 09:28"Таких всего две на планете": Киркоров потряс сумкой по цене квартиры 08:35"Возвращение в лоно семьи": Цой сообщила о воссоединении SHAMAN с женой после развода 06:11Сорвавшийся из-за напряжения Билан спрятался перед важным выступлением 03:22Кейт Миддлтон поставила принцу Уильяму жесткий ультиматум из-за других женщин 00:49Эмин о разводе Алсу: "Ян – красавчик!" 00:24Рудковская пришла в дом к Киркорову со строгим наказом: Размножайся! 17:07Российские врачи чудом спасли находившегося на грани певца Витаса 16:50Тест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадру 16:43Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек 16:43В Москве прошел третий выпуск фестиваля World Fashion Shorts 14:43Родившая третьего ребенка Хилькевич откровенно рассказала о многодетном материнстве 14:04Тест для настоящих гурманов: насколько хорошо вы разбираетесь в кофе? 13:46Российские атомщики поделятся с Белоруссией всесторонним опытом обращения с РАО 12:59Сэндвич-круассан с яйцом, форелью и сулугуни: идеальный рецепт для быстрого завтрака 12:07Похоронившая мужа Гурцкая рассказала о судьбе взрослого сына 11:15Как выглядит могила Александра Маслякова после устроенного на ней погрома 09:34Маршал отреагировал на открытие против него уголовного дела и объявления в розыск 09:34"Врачи меня предупредили": у 53-летней Аниты Цой обнаружена редкая аномалия организма 06:37Резко постаревшая Орлова заговорила об уходе из-за прогоревшего на ставках мужчины
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами

Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами
382

Приготовим вместе тыкву по этому рецепту.

Блюда из тыквы очень полезны благодаря богатому составу этого овоща. Вот некоторые из преимуществ:

  1. Витамины и минералы: Тыква содержит витамин A, который важен для здоровья глаз и кожи, витамин C, который помогает поддерживать иммунную систему, и витамин E, который действует как антиоксидант. Также в ней много железа, магния и калия, необходимых для нормального функционирования организма.
  2. Низкая калорийность: Тыква имеет низкую калорийность, что делает ее идеальным продуктом для людей, следящих за своим весом. Она содержит много воды и клетчатки, которые помогают чувствовать себя сытыми дольше.
  3. Улучшает пищеварение: Клетчатка в тыкве способствует улучшению работы кишечника и предотвращает запоры. Кроме того, она помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника.
  4. Антиоксидантные свойства: В тыкве содержатся антиоксиданты, такие как бета-каротин и витамин C, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и снижают риск развития хронических заболеваний.
  5. Противовоспалительные свойства: Некоторые компоненты тыквы обладают противовоспалительными свойствами, что может помочь уменьшить воспаление в организме и улучшить общее состояние здоровья.

Таким образом, блюда из тыквы являются отличным источником питательных веществ и могут способствовать поддержанию общего здоровья и благополучия.

Пряная тыква с рисом и овощами

Ингредиенты

  • Тыква – 500 г
  • Рис басмати – 1 стакан
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Имбирь – кусочек размером 1 см
  • Кокосовое молоко – 1 банка (400 мл)
  • Куркума – 1 чайная ложка
  • Паприка – 1 чайная ложка
  • Зира – 1 чайная ложка
  • Кориандр – 1 чайная ложка
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Оливковое масло – для жарки

Приготовление

  1. Очистка и нарезка овощей:
    • Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками размером около 2 см.
    • Лук нарежьте полукольцами.
    • Морковь натрите на крупной терке.
    • Чеснок и имбирь мелко нарежьте.
  2. Жарка:
    • В большой сковороде разогрейте оливковое масло.
    • Обжарьте лук до прозрачности.
    • Добавьте морковь и продолжайте жарить еще 5 минут.
    • Добавьте тыкву и обжаривайте еще 5 минут, периодически помешивая.
    • Добавьте чеснок и имбирь, перемешайте.
  3. Рис:
    • Отварите рис согласно инструкции на упаковке. Обычно это занимает около 15-20 минут.
  4. Соус:
    • В небольшой миске смешайте куркуму, паприку, зиру, кориандр, соль и перец.
    • Добавьте кокосовое молоко и тщательно перемешайте.
  5. Завершение приготовления:
    • Добавьте специи и кокосовое молоко в сковороду с овощами.
    • Тушите на медленном огне около 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой.
    • В конце добавьте отварной рис и перемешайте.
  6. Подача:
    • Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

19 октября 2024, 12:32
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе

Ульяна Суздалкина. Фото: пресс-служба
Фото: Erik Reis / IKOstudio / Ingram Images / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Gary Burchill / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Ricardo Demurez / imagebroker.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

По теме

ТЕСТ по советской кухне: вспомните ли вы эти блюда

Даже если вы никогда не готовили киш – сейчас самое время: простой рецепт вкусного пирога

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин
Только те, кто жил в СССР смогут ответить на все вопросы этого теста. Знаменитые советские фильмы даже спустя годы остаются популярными.

Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье

Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье
Анастасия Решетова обнародовала фото в облегающем наряде. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати поделилась снимком во время отдыха, и реакция подписчиков не заставила себя ждать. На фотографии 28-летняя манекенщица позирует в коричневом наряде, состоящем из длинной юбки и топа, что подчеркивает её фигуру.

Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II

Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II
Недавние исследования генеалогии знаменитостей открыли удивительные факты о родословной актера Джонни Деппа. Оказалось, что он является дальним родственником покойной королевы Елизаветы II. Это открытие стало возможным благодаря работе ученых из института My Heritage, которые изучили генетические связи известных людей.

Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?
Кухонная утварь и столовая посуда – незаменимые помощники каждой хозяйки. Без них невозможно создать атмосферу праздника на новогоднем столе или приготовить вкусный ужин для семьи. Пройдите тест, чтобы проверить свои знания о кухонной утвари и столовой посуде.

Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной

Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной
В подмосковном зале Live Арена состоялся гала-ужин Российской национальной музыкальной премии "Виктория", давший старт голосованию за номинантов. Среди звездных гостей был и продюсер Сергей Пудовкин, который работает, в том числе, и с Ларисой Долиной. Народная артистка России Лариса Долина в конце лета стала жертвой мошенников – она продала 5-комнатную квартиру в Москве в районе Хамовники за 112 миллионов рублей, переведя вырученные средства на жульнический "безопасный счет" и отдала аферистам еще 68 миллионов наличными.

Выбор читателей

18/10ПтнТест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? 17/10ЧтвТест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Белые Росы"? 19/10СбтТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин 17/10Чтв"Нельзя уничтожать себя за доллар": Николай Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину 18/10ПтнПугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте 18/10ПтнТест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?