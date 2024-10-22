Куда сходить в Москве: афиша с 25 октября по 1 ноября

Середина осени изобилует премьерами, концертами и спектаклями. Не пропустите лучшие и самые интересные из них! Подборка "Дни.ру" вам поможет сориентироваться.

ПРЕМЬЕРА

"Исповедь актрисы"

Путь на сцену бывает тернист и полон тяжелых испытаний. Порой мы знаем только об истории успеха, не догадываясь или забывая о неудачах и поражениях. Например, великая актриса Людмила Гурченко после феерического старта на целых двадцать лет оказалась отлучена от кинематографа. Лайза Миннелли после двух "Оскаров" оказалась ненужной продюсерам и из-за творческих неудач пристрастилась к запрещенным препаратам. Уитни Хьюстон из-за съемок "Телохранителя" потеряла ребенка, а Эдит Пиаф чуть не затравили из-за подозрений в убийстве ее продюсера. Словом, за каждой историей успеха стоит немало трагедий. Взлеты и падения, моменты счастья и разочарования, признание и забвение, любовь и ненависть, одиночество и ежедневный титанический труд — это все есть в биографии почти каждой великой актрисы или певицы. Увидеть эту тернистую жизнь-служение сцене можно будет в спектакле "Исповедь актрисы". Автором постановки и всех песен стала Алла Зохина. В главной роли – участница самых популярных проектов Первого канала Алла Рид.

27 октября, Центр исполнительских искусств на Добрынинской ("Градский Холл").

ВЕЧЕРИНКА

DFM Dance Party

Радио DFM продолжает серию клубных танцевальных вечеринок DFM Dance Party. На сцену выйдут самые яркие представители российской танцевальной музыки, чтобы зажигать по-настоящему. Гостей ждет Non Stop Dance Mix, любимые танцевальные хиты, эксклюзивные DFM-миксы, атмосфера праздника и драйва. На сцене – GAYAZOV$ BROTHER$, ХАННА, MONA, NLO, DJ TWINS, МОХИТО, DJ NEJTRINO, НИКИТА, SIDORKOV, ЮЛЯ ПАГО, DJ SAFITER и многие другие.

25 октября, VK GIPSY.

ТЕАТР

"Душечка"

В рамках Молодежной программы здесь выходит уже третий спектакль. На сей раз – по прозе Антона Чехова. Режиссер – молодой, энергичный и талантливый Артем Черкаев. "Спектакль говорит со зрителем на языке символов, – говорит постановщик. – От бытового плана мы переходим к плану условному, а трагедия героини показана не ее страданиями, а с помощью литературно-пластических этюдов. Такой подход помогает лучше понять ее и раскрыть образ. В основном сцены построены не на самом тексте, а на ощущениях, рожденных этим текстом, рассказывающем о том, что происходит". В спектакле участвуют актриса и актер, которые исполняют сразу несколько ролей.

31 октября и 1 ноября, Школа драматического искусства (Тау-зал).

КОНЦЕРТ

Ани Лорак

Ани Лорак — одна из самых выдающихся певиц современности, обладающая сильнейшим голосом диапазоном в 4,5 октавы. Ее ослепительная красота, блистательные образы, мощная энергетика и харизма покорили миллионы сердец по всему миру. Новая программа — настоящее музыкальное таинство, которое погрузит вас в волшебную атмосферу гармонии, даст возможность побыть наедине с собой даже в многотысячном зале. Главными элементами станут голос, душа, современные световые решения и музыка: усиленный состав музыкантов, новые инструменты, оригинальные аранжировки — изящное обрамление выдающегося таланта. Нежная и женственная и в то же время такая сильная и искренняя — Ани Лорак никого не оставляет равнодушным.

26 октября, Live Арена.

СПЕКТАКЛЬ

"Русский крест"

Идея воплотить на сцене поэму "Русский Крест" пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием, который был духовником Николая Мельникова и трагически пережил его гибель. Поэтому его желанием было, чтобы это произведение в театре или в кино увидело больше людей. Так получился спектакль-концерт в жанре народной мистерии. По задумке режиссера Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля "Комонь".

28 октября, Театр на Таганке.

"Потерянный рай"

Впервые виртуозный пианист с мировым именем Борис Березовский, музыкальный коллектив из Екатеринбурга Blues Doctor выйдут вместе с ведущими артистами лучших театров России - Мариной Зудиной, Олесей Соколовой, Иваном Батаревым, чтобы рассказать через слово и блюз свою уникальную историю. Идея и текст Ирады Берг, которая сама сыграет одну из ролей. Пять персонажей, пять пронизанных страхом, болью, обидами и воспоминаниями об ушедшем счастье историй, которые соединяются в одну общую меланхолию. Найти лекарство от потерянности возможно, но для этого придется стать самим собой.

31 октября, Театр Эстрады.

СКОРО

"Говорит королева"

Как говорить красиво и всегда добиваться своих целей? Как легко знакомиться с людьми и красиво заявлять о себе? Как научиться отстаивать свои интересы? На эти многие другие вопросы можно найти ответы на мастер-классе по элегантной речи, который пройдет в рамках авторского проекта Ирины Скударновой "Посиделки со смыслом". Международный эксперт по этикету Юлия Дюжева расскажет, как элегантно презентовать себя, легко входить в новое окружение и заводить полезные знакомства, используя правила и приемы этикета. Юлия познакомит с инструментами, которые помогут сделать коммуникацию выигрышной в любой сфере. Гости научатся авансовым комплиментам, элегантным отказам и правильному представлению своих друзей и коллег друг другу.

22 ноября, ресторан Bolshoy.