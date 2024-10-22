Куда сходить в Москве: афиша с 25 октября по 1 ноября

Что происходит с квартирой Пугачевой в Москве Тесты Седокова подала на развод с мужем Игры Сонник

Топ новостей недели

СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд? ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадруТест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадру Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Белые Росы"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Белые Росы"?

Лента новостей

Вторник 22 октября

20:19Куда сходить в Москве: афиша с 25 октября по 1 ноября 18:55Бородина откровенно рассказала о строгом воспитании своих детей: Не забалуешь 17:47Тест для гурманов: из какой страны это национальное блюдо? 17:17В близком кругу Успенской отреагировали на сенсационные заявления сбежавшей Плаксиной 15:39Тест: угадайте известных советских актеров по их детским фотографиям 14:22Почему все ждут новый фильм ужасов "Носферату" от режиссера "Маяка" и "Варяга" 13:28"Песня года": что известно об участии Ротару в легендарном телефестивале в этот раз 13:04Певицу Глюкозу в невменяемом состоянии задержали в Москве и выписали ей штраф 11:17У эмоционально истощенной Муцениеце случился срыв после громких обвинений Прилучного 11:12ТЕСТ по фильму "Приходите завтра": под силу только настоящим киноманам 09:24Как живет и выглядит сегодня ушедшая в монастырь звезда фильма "Цыган" Матлюба Алимова 06:45Творожная запеканка с морковью и персиком: рецепт идеального завтрака с обилием клетчатки 03:29Принц Уильям публично рассказал о любимом лакомстве Кейт Миддлтон 00:18Катрин Денев исполнился 81 год: 5 самых ярких ролей культовой актрисы 16:43Тест для любознательных: угадайте страну по национальной одежде 16:25В круиз – за знаниями! 16:11Сергей Жуков откровенно рассказал о самых безбашенных выходках фанаток 16:06Александр Панкратов-Черный высоко оценил работу кинопарка "Москино" 14:13ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" 13:44Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка 13:11Новая жена влезла в публичные разборки Прилучного и Муцениеце из-за детей 11:38У звезды фильмов о советском Шерлоке Холмсе начались серьезные проблемы с передвижением 10:56Седокова поставила точку в отношениях с молодым мужем и подала на развод 10:50"Буду заниматься этим до конца жизни!" Бондарчук поклялась перед дочерью и внуками 10:13Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой 10:11ТЕСТ: вспоминаем Юрия Деточкина из кинофильма "Берегись автомобиля" 06:39Сырники с мармеладной начинкой: интересный рецепт блюда с сюрпризом внутри 03:19Инструкция по применению: 5 советов, как выбрать крем для загара 00:24Никите Михалкову — 79: 5 самых ярких ролей российского и советского артиста 19:08Откуда наследство у Карла III? 16:19Тест: угадайте страну по кадру из популярного фильма 14:27Какие запреты были нарушены перед свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма 10:16"Предложивший Пугачевой переезд Галкин* совершил ошибку": продюсер Аствацатрян сделал неутешительный прогноз 06:12Почему Меган Маркл и принц Гарри стали проводить много времени порознь 03:02Анджелина Джоли похвалила актера Юру Борисова при личной встрече: о чем они говорили 00:29Колдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей 18:24Родом из СССР: советские актеры, пытавшиеся покорить Голливуд 15:08Альпинизм и большие игрушки: необычные хобби наших знаменитостей 14:28Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр 12:32Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами 09:25ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин 06:41Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда 03:36Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье 00:14Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II 18:00Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари? 17:46Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной 16:36С кем будет жить сын Прилучного и Муцениеце: суд вынес решение 15:31Увеличение спроса на лекарства при ОРВИ в Приморском крае 15:09ТЕСТ: вспоминаем любимые цитаты из фильма "Карнавал" с Ириной Муравьевой 14:18Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 25 октября по 1 ноября

Куда сходить в Москве: афиша с 25 октября по 1 ноября
115

Середина осени изобилует премьерами, концертами и спектаклями. Не пропустите лучшие и самые интересные из них! Подборка "Дни.ру" вам поможет сориентироваться.

ПРЕМЬЕРА

"Исповедь актрисы"

Путь на сцену бывает тернист и полон тяжелых испытаний. Порой мы знаем только об истории успеха, не догадываясь или забывая о неудачах и поражениях. Например, великая актриса Людмила Гурченко после феерического старта на целых двадцать лет оказалась отлучена от кинематографа. Лайза Миннелли после двух "Оскаров" оказалась ненужной продюсерам и из-за творческих неудач пристрастилась к запрещенным препаратам. Уитни Хьюстон из-за съемок "Телохранителя" потеряла ребенка, а Эдит Пиаф чуть не затравили из-за подозрений в убийстве ее продюсера. Словом, за каждой историей успеха стоит немало трагедий. Взлеты и падения, моменты счастья и разочарования, признание и забвение, любовь и ненависть, одиночество и ежедневный титанический труд — это все есть в биографии почти каждой великой актрисы или певицы. Увидеть эту тернистую жизнь-служение сцене можно будет в спектакле "Исповедь актрисы". Автором постановки и всех песен стала Алла Зохина. В главной роли – участница самых популярных проектов Первого канала Алла Рид.

27 октября, Центр исполнительских искусств на Добрынинской ("Градский Холл").

Фото: пресс-служба

ВЕЧЕРИНКА

DFM Dance Party

Радио DFM продолжает серию клубных танцевальных вечеринок DFM Dance Party. На сцену выйдут самые яркие представители российской танцевальной музыки, чтобы зажигать по-настоящему. Гостей ждет Non Stop Dance Mix, любимые танцевальные хиты, эксклюзивные DFM-миксы, атмосфера праздника и драйва. На сцене – GAYAZOV$ BROTHER$, ХАННА, MONA, NLO, DJ TWINS, МОХИТО, DJ NEJTRINO, НИКИТА, SIDORKOV, ЮЛЯ ПАГО, DJ SAFITER и многие другие.

25 октября, VK GIPSY.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Душечка"

В рамках Молодежной программы здесь выходит уже третий спектакль. На сей раз – по прозе Антона Чехова. Режиссер – молодой, энергичный и талантливый Артем Черкаев. "Спектакль говорит со зрителем на языке символов, – говорит постановщик. – От бытового плана мы переходим к плану условному, а трагедия героини показана не ее страданиями, а с помощью литературно-пластических этюдов. Такой подход помогает лучше понять ее и раскрыть образ. В основном сцены построены не на самом тексте, а на ощущениях, рожденных этим текстом, рассказывающем о том, что происходит". В спектакле участвуют актриса и актер, которые исполняют сразу несколько ролей.

31 октября и 1 ноября, Школа драматического искусства (Тау-зал).

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Ани Лорак

Ани Лорак — одна из самых выдающихся певиц современности, обладающая сильнейшим голосом диапазоном в 4,5 октавы. Ее ослепительная красота, блистательные образы, мощная энергетика и харизма покорили миллионы сердец по всему миру. Новая программа — настоящее музыкальное таинство, которое погрузит вас в волшебную атмосферу гармонии, даст возможность побыть наедине с собой даже в многотысячном зале. Главными элементами станут голос, душа, современные световые решения и музыка: усиленный состав музыкантов, новые инструменты, оригинальные аранжировки — изящное обрамление выдающегося таланта. Нежная и женственная и в то же время такая сильная и искренняя — Ани Лорак никого не оставляет равнодушным.

26 октября, Live Арена.

Фото: пресс-служба

СПЕКТАКЛЬ

"Русский крест"

Идея воплотить на сцене поэму "Русский Крест" пришла Евгению Миронову после общения со старцем Илием, который был духовником Николая Мельникова и трагически пережил его гибель. Поэтому его желанием было, чтобы это произведение в театре или в кино увидело больше людей. Так получился спектакль-концерт в жанре народной мистерии. По задумке режиссера Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля "Комонь".

28 октября, Театр на Таганке.

Фото: пресс-служба

"Потерянный рай"

Впервые виртуозный пианист с мировым именем Борис Березовский, музыкальный коллектив из Екатеринбурга Blues Doctor выйдут вместе с ведущими артистами лучших театров России - Мариной Зудиной, Олесей Соколовой, Иваном Батаревым, чтобы рассказать через слово и блюз свою уникальную историю. Идея и текст Ирады Берг, которая сама сыграет одну из ролей. Пять персонажей, пять пронизанных страхом, болью, обидами и воспоминаниями об ушедшем счастье историй, которые соединяются в одну общую меланхолию. Найти лекарство от потерянности возможно, но для этого придется стать самим собой.

31 октября, Театр Эстрады.

СКОРО

"Говорит королева"

Как говорить красиво и всегда добиваться своих целей? Как легко знакомиться с людьми и красиво заявлять о себе? Как научиться отстаивать свои интересы? На эти многие другие вопросы можно найти ответы на мастер-классе по элегантной речи, который пройдет в рамках авторского проекта Ирины Скударновой "Посиделки со смыслом". Международный эксперт по этикету Юлия Дюжева расскажет, как элегантно презентовать себя, легко входить в новое окружение и заводить полезные знакомства, используя правила и приемы этикета. Юлия познакомит с инструментами, которые помогут сделать коммуникацию выигрышной в любой сфере. Гости научатся авансовым комплиментам, элегантным отказам и правильному представлению своих друзей и коллег друг другу.

22 ноября, ресторан Bolshoy.

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

22 октября 2024, 20:19
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Творожная запеканка с морковью и персиком: рецепт идеального завтрака с обилием клетчатки

Творожная запеканка с морковью и персиком: рецепт идеального завтрака с обилием клетчатки
Творожная запеканка с морковью и персиками – это не просто вкусное блюдо, но и отличный способ разнообразить свой рацион, добавив в него клетчатку. Этот рецепт станет настоящей находкой в осенний сезон. Ингредиенты на 8 порций: • Творог 5-9% — 400 г • Яйца — 4 шт.

Сырники с мармеладной начинкой: интересный рецепт блюда с сюрпризом внутри

Сырники с мармеладной начинкой: интересный рецепт блюда с сюрпризом внутри
Сырники – это любимое блюдо многих. Если вы хотите добавить в него немного оригинальности, попробуйте сделать их с мармеладной начинкой. Этот интересный вариант творожных сырников порадует вас и ваших близких, особенно в летний сезон, когда на столе появляются свежие ягоды.

Инструкция по применению: 5 советов, как выбрать крем для загара

Инструкция по применению: 5 советов, как выбрать крем для загара
Выбор правильного крема для загара – это не только способ достичь желанного бронзового оттенка, но и залог равномерного и красивого загара. В отличие от солнцезащитных кремов с SPF, которые предназначены для защиты от солнца, кремы для загара помогают усилить и ускорить процесс загара, подчеркивая его эффект. Юлианна Винер, бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты Sun&City;, за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше, расскажет о пяти ключевых советах по выбору крема для загара, которые помогут защитить вашу кожу и достичь желаемого результата.

Колдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей

Колдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей
Колдунчики – это традиционное белорусское блюдо, напоминающее пельмени или вареники с мясной начинкой. КолдунчикиИнгредиентыМука пшеничная – 2 стаканаЯйцо – 1 шт.

Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда

Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда
Пельмени – это не только классическое блюдо, которое можно отварить, но и отличная основа для запеканки в горшочках. Приготовление пельменей в духовке с добавлением обжаренных грибов и сметаны делает их ещё более аппетитными и насыщенными. Ингредиенты на 2-4 порции: • Пельмени "Пара вкусов" — 1 упаковка • Сметана (20%) — 200-300 г • Шампиньоны — 250 г • Сливочное масло — 30 г • Лук-шалот — 1 шт.

Выбор читателей

21/10ПндСоседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой 21/10ПндТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" 21/10ПндСедокова поставила точку в отношениях с молодым мужем и подала на развод 21/10ПндНовая жена влезла в публичные разборки Прилучного и Муцениеце из-за детей 21/10ПндНиките Михалкову — 79: 5 самых ярких ролей российского и советского артиста 21/10ПндТест для любознательных: угадайте страну по национальной одежде