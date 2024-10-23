ТЕСТ: угадайте фильм Эльдара Рязанова по цитате о еде

1. "Я же не ел ваш мерзкий борщ. Вы, надеюсь, теперь это понимаете?"
А. "Вокзал для двоих";
Б. "Дайте жалобную книгу";
В. "Ключ от спальни".
2. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"
А. "Совершенно серьезно";
Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!";
В. "Гусарская баллада".
3. "Представляете, я достала курицу, живого карпа и ветчину"
А. "Гараж";
Б. "Тихие омуты";
В. "Забытая мелодия для флейты".
4. "Я такой салат готовлю лучше, чем твоя жена. Туда надо добавлять тертое яблочко".
А. "Жестокий романс";
Б. "Совершенно серьезно";
В. "Служебный роман".
5. "Ой! Лялечка! У меня же еще торт есть! Я совершенно забыла про него".
А. "Дорогая Елена Сергеевна";
Б. "Привет, дуралеи!";
В. "Берегись автомобиля".
6. "Ой, сгущенка! Я страсть, как люблю сгущенку".
А. "Девушка без адреса";
Б. "Небеса обетованные";
В. "Предсказание".
ОТВЕТЫ
1. А. "Вокзал для двоих";
2. Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!";
3. А. "Гараж";
4. В. "Служебный роман";
5. А. "Дорогая Елена Сергеевна";
6. Б. "Небеса обетованные".