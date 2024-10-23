ТЕСТ: угадайте фильм Эльдара Рязанова по цитате о еде

До 100 тысяч за билет: когда и где споет в Москве ушедший со сцены Леонтьев

Валерий Леонтьев уже несколько лет не дает кассовых концертов. Иногда пишут про его выступления за большие деньги на корпоративах, но все это больше похоже на слухи. Тем не менее, сейчас есть точная информация, где и когда споет артист в ближайшее время. В марте этого года 75-летний Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены.