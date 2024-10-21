Сырники с мармеладной начинкой: интересный рецепт блюда с сюрпризом внутри

Сырники – это любимое блюдо многих. Если вы хотите добавить в него немного оригинальности, попробуйте сделать их с мармеладной начинкой.



Этот интересный вариант творожных сырников порадует вас и ваших близких, особенно в летний сезон, когда на столе появляются свежие ягоды. Например, идеально подойдут спелая черешня или другие сезонные фрукты. Для начинки можно использовать любой мармелад — от клубничного до черносмородинового.

Ингредиенты на 2 порции:

• Творог пластовой 9% — 350 г

• Яйцо (только желтки) — 2 шт.

• Мука — 3 ст. ложки

• Соль — 1/4 ч. ложки

• Сахар — 1 ст. ложка

• Мармелад черносмородиновый — 2 ломтика

• Масло растительное или топлёное — 3 ст. ложки

• Сметана для подачи

• Черешня для подачи

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с отделения белков от желтков. В этом рецепте белки не понадобятся.

Шаг 2: В глубокой миске соедините яичные желтки с сахаром и солью. Перемешайте венчиком до однородности. Затем добавьте творог и 2 ст. ложки муки, тщательно разотрите смесь до гладкости. Разделите получившуюся массу на четыре равные части.

Шаг 3: На плоской тарелке насыпьте оставшуюся муку. Возьмите одну порцию творожного теста, обваляйте её в муке и сформируйте шайбу.

Шаг 4: С помощью ножа сделайте в боковой части шайбы небольшой кармашек, положите туда половину ломтика мармелада, затем аккуратно залепите и придайте форму сырника. Повторите процесс с оставшимися частями теста.

Шаг 5: Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне и выложите сырники. Обжаривайте их по 7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Шаг 6: Чтобы сырники пропеклись равномерно, вырежьте круг из пергаментной бумаги по диаметру сковороды и накройте им сырники. Уменьшите огонь и томите под крышкой еще 2-3 минуты.

Шаг 7: Подавайте горячие сырники со сметаной и свежей черешней. Это сочетание сделает ваше блюдо ещё более аппетитным!

Эти сырники не только порадуют вас своим вкусом, но и удивят неожиданной начинкой. Пищевая ценность на 100 г составляет 308 калорий, что делает их отличным вариантом для завтрака или перекуса. Наслаждайтесь этим простым и вкусным блюдом!