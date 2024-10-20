Какие запреты были нарушены перед свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину Тесты Киркоров потряс сумкой по цене квартиры Игры Сонник

Топ новостей недели

Вдова Андрея Миронова смертельно больнаВдова Андрея Миронова смертельно больна Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?

Лента новостей

Воскресенье 20 октября

14:27Какие запреты были нарушены перед свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма 10:16"Предложивший Пугачевой переезд Галкин* совершил ошибку": продюсер Аствацатрян сделал неутешительный прогноз 06:12Почему Меган Маркл и принц Гарри стали проводить много времени порознь 03:02Анджелина Джоли похвалила актера Юру Борисова при личной встрече: о чем они говорили 00:29Колдунчики: рецепт белорусского варианта пельменей 18:24Родом из СССР: советские актеры, пытавшиеся покорить Голливуд 15:08Альпинизм и большие игрушки: необычные хобби наших знаменитостей 14:28Собянин: Нельзя делить Россию на регионы и центр 12:32Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами 09:25ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин 06:41Пельмени в горшочках в духовке с обжаренными грибами: необычный рецепт любимого блюда 03:36Оставившая детей ради отдыха Решетова предстала в облегающем платье 00:14Вскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II 18:00Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари? 17:46Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной 16:36С кем будет жить сын Прилучного и Муцениеце: суд вынес решение 15:31Увеличение спроса на лекарства при ОРВИ в Приморском крае 15:09ТЕСТ: вспоминаем любимые цитаты из фильма "Карнавал" с Ириной Муравьевой 14:18Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? 14:05Новые задачи по повышению производительности труда обсудили на форуме "Производительность 360" 13:10Мексиканский салат с красной фасолью: идеальный для холодной осени рецепт сытного блюда 12:20На полях Белорусского энергетического и экологического форума прошел международный общественный форум-диалог 12:15Путешествия во времени: в кинопарке "Москино" представлены площадки разных эпох 11:57Пугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте 11:04Москвичей пригласили принять участие в голосовании по проекту "Лето в Москве" 10:33Как вывести бизнес на новый уровень? – Павел Бабанин рассказал о методах масштабирования предприятий 06:21Фигуристка Медведева показа гардероб и свое самое дорогое украшение 03:08Раскрыт главный секрет счастливого брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма 00:37Невестка Наташи Королевой откровенно объяснила свое решение уйти из стриптиза 18:23Московская область передала новые автомобили для 242-го мотострелкового полка 18:02Увлекательный тест: угадай бытовую технику по фрагменту фотографии 17:19Актер Камиль Ларин пригласил жителей столицы посетить кинопарк "Москино" 16:16"Нельзя уничтожать себя за доллар": Николай Агутин попросил вернуться Пугачеву на Родину 16:00Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Белые Росы"? 14:27Панда Катюша стала главной звездой трансляций из Московского зоопарка 13:55Вернувшаяся в Россию Муцениеце публично растрогалась после возращения Прилучным дочери 13:23Гнезда из цукини с перепелиными яйцами и черри: легкий рецепт необычного блюда 12:11Москвичам рассказали о возможностях экологичной сдачи одежды в переработку 11:20Звезда "Служебного романа" Немоляева сделала заявление после известия о госпитализации 09:28"Таких всего две на планете": Киркоров потряс сумкой по цене квартиры 08:35"Возвращение в лоно семьи": Цой сообщила о воссоединении SHAMAN с женой после развода 06:11Сорвавшийся из-за напряжения Билан спрятался перед важным выступлением 03:22Кейт Миддлтон поставила принцу Уильяму жесткий ультиматум из-за других женщин 00:49Эмин о разводе Алсу: "Ян – красавчик!" 00:24Рудковская пришла в дом к Киркорову со строгим наказом: Размножайся! 17:07Российские врачи чудом спасли находившегося на грани певца Витаса 16:50Тест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадру 16:43Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек 16:43В Москве прошел третий выпуск фестиваля World Fashion Shorts 14:43Родившая третьего ребенка Хилькевич откровенно рассказала о многодетном материнстве
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Какие запреты были нарушены перед свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Какие запреты были нарушены перед свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма
305

В 2011 году мир стал свидетелем грандиозной свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая проходила в Лондоне. Это событие собрало множество зрителей и поклонников королевской семьи.

Однако за кулисами торжества развернулись интересные события, связанные с традициями и личными предпочтениями молодоженов. Одной из главных проблем для Уильяма стало составление списка гостей. Традиционно такие мероприятия организуются с соблюдением строгих протоколов, и королевские советники обычно формируют список приглашенных. Однако Уильям был недоволен тем, что большинство имен в списке ему не знакомы. Он почувствовал, что это не отражает его настоящих друзей и близких.

Согласно рассказам королевских экспертов, принц решился на смелый шаг и обратился к своей бабушке, королеве Елизавете II. В разговоре он выразил свои сомнения: "Я не знаю никого из этих людей". Королева, проявив понимание и заботу о внуке, посоветовала ему разорвать существующий список и составить новый — такой, который отражал бы их настоящие отношения с людьми. Это решение стало важным моментом, так как оно показало, что даже в рамках строгих королевских традиций есть место для личных предпочтений.

#{code151352}

В результате на свадьбе присутствовали не только звездные гости, такие как Элтон Джон и Виктория Бэкхем, но и друзья Кейт из колледжа и ее бывшие коллеги. Это решение сделало атмосферу торжества более теплой и непринужденной. Уильям хотел, чтобы его свадьба была не только официальным событием, но и праздником для близких людей.

Кроме того, принц нарушил еще одну традицию: он прибыл на церемонию раньше, чем предполагалось. Это позволило ему поговорить с друзьями и успокоиться перед важным моментом. Гости смогли увидеть, как Уильям нервничал на пути к алтарю — момент, который стал символом его человечности и уязвимости.

Шоу-бизнес в Telegram

20 октября 2024, 14:27
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Marie Claire✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Кейт Миддлтон поставила принцу Уильяму жесткий ультиматум из-за других женщин

О чем говорит образ Кейт Миддлтон с ее первого публичного появления после химиотерапии

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

"Предложивший Пугачевой переезд Галкин* совершил ошибку": продюсер Аствацатрян сделал неутешительный прогноз

"Предложивший Пугачевой переезд Галкин* совершил ошибку": продюсер Аствацатрян сделал неутешительный прогноз
Пока желтая пресса считает деньги и имущество, которые иноагент со своей супругой пытается вывезти из России, продюсер Артур Аствацатрян объяснил “Дни.ру”, почему Россия больше никогда не примет беглого пародиста и легенду эстрады. Специалист отметил, что Максим Галкин*, несомненно, совершил серьезную ошибку, предложив Пугачевой переехать за границу в такое непростое время для нашей страны.

Почему Меган Маркл и принц Гарри стали проводить много времени порознь

Почему Меган Маркл и принц Гарри стали проводить много времени порознь
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри все чаще предпочитают проводить время отдельно. Совместные выходы пары стали редкостью, что привлекло внимание общественности и вызвало множество слухов о состоянии их отношений. В августе они отправились в совместный тур в Колумбию, а также были замечены вместе на теннисном турнире в Лос-Анджелесе.

Родом из СССР: советские актеры, пытавшиеся покорить Голливуд

Родом из СССР: советские актеры, пытавшиеся покорить Голливуд
Не только современные артисты пытаются прорваться за рубеж, но и актеры из прошлого столетия были не против сняться в голливудском кино. Советские актеры проложили дорогу в Голливуд еще несколько десятков лет назад.

Альпинизм и большие игрушки: необычные хобби наших знаменитостей

Альпинизм и большие игрушки: необычные хобби наших знаменитостей
Артисты – такие же люди, но с большими возможностями. Именно поэтому их хобби немного отличается от наших. Не только простые люди увлекаются необычными хобби, наши звезды ничем не отличаются.

Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами

Это блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами
Приготовим вместе тыкву по этому рецепту. Блюда из тыквы очень полезны благодаря богатому составу этого овоща.

Выбор читателей

19/10СбтТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин 18/10ПтнТест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари? 18/10ПтнПродюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной 19/10СбтВскрылась сенсационная связь Джонни Деппа и покойной королевы Елизаветы II 19/10СбтЭто блюдо из тыквы понравится всем: рецепт пряной тыквы с рисом и овощами 18/10ПтнС кем будет жить сын Прилучного и Муцениеце: суд вынес решение