Творожная запеканка с морковью и персиком: рецепт идеального завтрака с обилием клетчатки

Ингредиенты на 8 порций:
• Творог 5-9% — 400 г
• Яйца — 4 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Персики — 150 г
• Абрикосы — 150 г
• Манная крупа из твердых сортов пшеницы — 4 ст. л. + для присыпки формы
• Сахар — 100-150 г
• Корица — ½ ч. л.
• Сливочное масло — для смазывания формы
Процесс приготовления:
Шаг 1: В глубокой чаше миксера разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте до получения пышной массы. Это обеспечит легкость и воздушность запеканки.
Шаг 2: Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Она добавит не только вкус, но и яркий цвет.
Шаг 3: В яичную массу добавьте творог. Для достижения нежной текстуры можно предварительно протереть творог через сито или использовать мягкий творог. Взбейте всё до однородности.
Шаг 4: Персики и абрикосы также натрите на мелкой тёрке и добавьте в творожную смесь. Вы можете варьировать количество фруктов, главное, чтобы их было около 300 г.
Шаг 5: В смесь добавьте натертую морковь, манную крупу и корицу. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
Шаг 6: Подготовьте форму для запекания: смажьте её сливочным маслом и присыпьте манкой. Это предотвратит прилипание запеканки к стенкам формы. Выложите в форму творожную смесь и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 35-40 минут.
Шаг 7: Запеканка будет особенно вкусной, если подать её с десертом из абрикосов и маракуйи в качестве соуса.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 190 kcal
• Белки: 12 г
• Жиры: 5 г
• Углеводы: 24 г
• Насыщенные жиры: 3 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар: 10 г
Эта запеканка станет отличным началом дня, обеспечивая вас необходимыми витаминами и клетчаткой. Попробуйте приготовить ее, и вы не пожалеете.