Творожная запеканка с морковью и персиком: рецепт идеального завтрака с обилием клетчатки

Творожная запеканка с морковью и персиками – это не просто вкусное блюдо, но и отличный способ разнообразить свой рацион, добавив в него клетчатку. Этот рецепт станет настоящей находкой в осенний сезон.



Ингредиенты на 8 порций:

• Творог 5-9% — 400 г

• Яйца — 4 шт.

• Морковь — 1 шт.

• Персики — 150 г

• Абрикосы — 150 г

• Манная крупа из твердых сортов пшеницы — 4 ст. л. + для присыпки формы

• Сахар — 100-150 г

• Корица — ½ ч. л.

• Сливочное масло — для смазывания формы

Процесс приготовления:

Шаг 1: В глубокой чаше миксера разбейте яйца, добавьте сахар и взбейте до получения пышной массы. Это обеспечит легкость и воздушность запеканки.

Шаг 2: Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Она добавит не только вкус, но и яркий цвет.

Шаг 3: В яичную массу добавьте творог. Для достижения нежной текстуры можно предварительно протереть творог через сито или использовать мягкий творог. Взбейте всё до однородности.

Шаг 4: Персики и абрикосы также натрите на мелкой тёрке и добавьте в творожную смесь. Вы можете варьировать количество фруктов, главное, чтобы их было около 300 г.

Шаг 5: В смесь добавьте натертую морковь, манную крупу и корицу. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Шаг 6: Подготовьте форму для запекания: смажьте её сливочным маслом и присыпьте манкой. Это предотвратит прилипание запеканки к стенкам формы. Выложите в форму творожную смесь и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 35-40 минут.

Шаг 7: Запеканка будет особенно вкусной, если подать её с десертом из абрикосов и маракуйи в качестве соуса.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 190 kcal

• Белки: 12 г

• Жиры: 5 г

• Углеводы: 24 г

• Насыщенные жиры: 3 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 10 г

Эта запеканка станет отличным началом дня, обеспечивая вас необходимыми витаминами и клетчаткой. Попробуйте приготовить ее, и вы не пожалеете.