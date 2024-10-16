Тест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадру

Чтобы проверить, насколько хорошо вы помните этих удивительных героинь, ответьте на пять вопросов. Каждый из них поможет вам вспомнить моменты, которые трогали до глубины души.
Давайте вспомним советские фильмы, где главные роли исполняли сильные женщины. Эти героини живут полной жизнью: они трудятся, любят, растят детей и наслаждаются каждым моментом.
Чтобы проверить, насколько хорошо вы помните этих удивительных героинь, ответьте на пять вопросов. Каждый из них поможет вам вспомнить моменты, которые трогали до глубины души.