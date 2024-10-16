Тест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадру

Хайдаров прилюдно подставил Киркорова Тесты Глюкозе устроили бойкот Игры Сонник

Топ новостей недели

Вдова Андрея Миронова смертельно больнаВдова Андрея Миронова смертельно больна Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?СМИ: Мать Прилучного подала на него в суд?

Лента новостей

Среда 16 октября

17:07Российские врачи чудом спасли находившегося на грани певца Витаса 16:50Тест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадру 16:43Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек 16:43В Москве прошел третий выпуск фестиваля World Fashion Shorts 14:43Родившая третьего ребенка Хилькевич откровенно рассказала о многодетном материнстве 14:04Тест для настоящих гурманов: насколько хорошо вы разбираетесь в кофе? 13:46Российские атомщики поделятся с Белоруссией всесторонним опытом обращения с РАО 12:59Сэндвич-круассан с яйцом, форелью и сулугуни: идеальный рецепт для быстрого завтрака 12:07Похоронившая мужа Гурцкая рассказала о судьбе взрослого сына 11:15Как выглядит могила Александра Маслякова после устроенного на ней погрома 09:34Маршал отреагировал на открытие против него уголовного дела и объявления в розыск 09:34"Врачи меня предупредили": у 53-летней Аниты Цой обнаружена редкая аномалия организма 06:37Резко постаревшая Орлова заговорила об уходе из-за прогоревшего на ставках мужчины 03:41Родившая Хилькевич внезапно осознала свою чрезмерную жестокость 00:06Никите Кологривому – 30: яркие факты о самом скандальном российском актере последних лет 19:48Бородина заявила о мечте покинуть Россию 18:38Михаил Ефремов может вскоре вернуться домой 17:07Рецепт ужина для занятых людей: быстро, вкусно и просто 16:47Хирург Хайдаров поставил накачанного Киркорова в неудобное положение 16:33В День борьбы с раком молочной железы в Москве пройдет тематическая фотовыставка 16:17Центр новой моды: 65 тысяч человек стали гостями Московской недели моды 15:54Глюкозе устроили бойкот: чем теперь зарабатывает оскандалившаяся певица 15:35Джазовые выходные: что ждет гостей кинопарка "Москино" 19 и 20 октября 15:27Эстетическая помощь перманентного макияжа от Ольги Яковлевой 15:17Сложный тест: угадай советский фильм о спорте по одному кадру 14:36Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут 14:17Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в ювелирном искусстве? 13:40"Я – ворона": как сегодня выглядит 47-летняя певица Линда 13:23Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям 13:15Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города 12:40Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8% 12:02Отличные условия для работы: художник-постановщик – о кинопарке "Москино" 10:57Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 26 октября 09:45Колдун объяснил половое воздержанием желанием сохранить мощную потенцию надолго 09:19"Содрала все коленки": певица Валерия пошла на жертвы ради внучки 06:28Ирина Шейк показала редкие кадры с дочерью от Брэдли Купера 03:34О чем говорит образ Кейт Миддлтон с ее первого публичного появления после химиотерапии 00:09Николаю Баскову – 48: рассказываем малоизвестные факты о жизни певца 17:12Кино-тест: Насколько хорошо вы помните фильмы СССР? 16:45Даже если вы никогда не готовили киш – сейчас самое время: простой рецепт вкусного пирога 15:57Собчак осудила SHAMANа из-за развода 15:28"Кушать-то хочется": Орбакайте тайно поет с русскими коллегам 13:29От консервов до печенья: какие продукты отправляют в зону СВО из Москвы 13:25ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы 12:59Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день 12:08Тест: из какой страны этот сувенир? 10:51Как Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии 10:19Невестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой 10:11Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери 08:58Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот и подтвердила беременность
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадру

Тест: угадай незаслуженно забытых культовых актрис из СССР по кадру
392

Давайте вспомним советские фильмы, где главные роли исполняли сильные женщины. Эти героини живут полной жизнью: они трудятся, любят, растят детей и наслаждаются каждым моментом.

Чтобы проверить, насколько хорошо вы помните этих удивительных героинь, ответьте на пять вопросов. Каждый из них поможет вам вспомнить моменты, которые трогали до глубины души.

Шоу-бизнес в Telegram

16 октября 2024, 16:50
Фото: Freepik
Дни.ру ✓ Надежный источник

Сложный тест: угадай советский фильм о спорте по одному кадру

Сложный тест: угадай советский фильм о спорте по одному кадру
Физическая культура и спорт играли ключевую роль в жизни советского общества. Государство активно поддерживало эту сферу, пропагандируя занятия спортом через различные каналы – от плакатов до телевидения и печатных изданий. Советское кино также не оставалось в стороне, создавая множество фильмов, посвященных спорту.

ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы

ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы
Лирическая трагикомедия Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышла на экраны в 1978 году. Кажется, что с тех пор мы выучили этот фильм наизусть. Но так ли это? Давайте проверим при помощи теста! 1.

Тест: угадай советский фильм с Любовью Полищук по одному кадру

Тест: угадай советский фильм с Любовью Полищук по одному кадру
Любовь Полищук – одна из самых ярких актрис советского кино, оставившая неизгладимый след в отечественной культуре. Артистка быстро завоевала популярность благодаря своему таланту и харизме. Карьера Полищук охватывает множество жанров, от комедий до драматических картин.

90 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста

90 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста
13 октября 1934 года родился выдающийся киноактер, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров. Сегодня вспомним самые яркие роли артиста, которые навсегда останутся в памяти поклонников. Дьяк Феофан — "Иван Васильевич меняет профессию" Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал настоящим феноменом, собрав более 60 миллионов зрителей и заняв 17-е место по посещаемости в истории советского проката.

Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке

Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке
Яркие афиши, клоуны, акробаты, иллюзионисты – все это волшебный мир цирка. А что если мы перенесем этот дух зрелищности в советского кино? Предлагаем вам испытать свои знания в уникальном тесте, где по одному кадру нужно будет угадать, из какого советского фильма он взят.

Выбор читателей

15/10ВтрНиколаю Баскову – 48: рассказываем малоизвестные факты о жизни певца 15/10ВтрХирург Хайдаров поставил накачанного Киркорова в неудобное положение 16/10СрдМаршал отреагировал на открытие против него уголовного дела и объявления в розыск 15/10ВтрРецепт ужина для занятых людей: быстро, вкусно и просто 15/10ВтрМихаил Ефремов может вскоре вернуться домой 15/10ВтрО чем говорит образ Кейт Миддлтон с ее первого публичного появления после химиотерапии