Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной

В подмосковном зале Live Арена состоялся гала-ужин Российской национальной музыкальной премии "Виктория", давший старт голосованию за номинантов. Среди звездных гостей был и продюсер Сергей Пудовкин, который работает, в том числе, и с Ларисой Долиной. Народная артистка России Лариса Долина в конце лета стала жертвой мошенников – она продала 5-комнатную квартиру в Москве в районе Хамовники за 112 миллионов рублей, переведя вырученные средства на жульнический "безопасный счет" и отдала аферистам еще 68 миллионов наличными.