Коммуникация в семье: искусство слушать и быть услышанным

Общение – это надежная основа построения отношений в семье. Обмен информацией – лишь часть этого общения, важными составляющими общения также являются обмен чувствами и эмоциями, транслирование надежд и устремлений, выражение поддержки и сопереживания, участие у жизни друг друга.



Искреннее общение в семье становится фундаментом и опорой, а также источником счастья для всех членов семьи. Но в жизни не все бывает гладко и супруги сталкиваются с кризисом в отношениях. Бытовые и финансовые проблемы часто создают между родными друг другу людьми пропасть. Как же сохранить гармонию в семье и находить компромисс, разберём вместе с цифровым психологом и коучем, Ксенией Смутиной.



Фокус внимания

Внимательно слушать своего собеседника — это демонстрация вашего уважительного и трепетного отношения к нему, и нет ничего страшного, если ваши мнения не совпадают. Соглашаться или одобрять его чувства, поступки, действия совершенно не нужно. Важно признать, что они не беспричинны и несут в себе некий здравый смысл. В психологии это называется валидацией.

Умение держать паузы

Паузы — важный инструмент, которым многие часто пренебрегают, ведь именно они дают нам время собраться с мыслями, подобрать нужные слова или снизить уровень тревожности и напряжения, если разговор с собеседником пошел по негативному сценарию.

"Беседа без пауз не способна ничего родить. Для созревания плода требуется время", — писал французский писатель Андре Моруа.

Как задавать вопросы

Вопросы помогают нам уточнить нюансы произошедшего, глубже понять чувства собеседника, его мотивы и реакцию на происходящее. Лучше задавать открытые вопросы, где он не сможет ответить просто "да" или "нет", а должен рассказывать, объяснять, предположить, дать развернутый вывод или решение. Например, "что ты думаешь об этой ситуации?", "какие твои дальнейшие шаги?", "а что бы ты сделал по-другому, если бы можно было вернуть время?".

Проанализируйте, какая атмосфера царит в вашем доме. Можно ли обсуждать абсолютно любые темы без страха критики, осуждения или двойных стандартов? Открытый диалог помогает укрепить доверие и взаимное уважение друг к другу. Важно, чтобы каждый член семьи чувствовал, что его мнение ценно и важно имеет место быть.

Как экологично проявлять эмоции

Выражение своих чувств — это неотъемлемая часть любой коммуникации. Часто мы не контролируем свои реакции именно с родными людьми. Мы часто срываемся, впадаем в ярость, не замечаем, как сильно нарушаем границы. С коллегами или малознакомыми людьми мы стараемся придерживаться правил эмоциональной грамотности.

Мы заостряем внимание на недостатках друг друга, забывая о выражении своей благодарности и восхищения другим членам семьи. Но именно это помогает укрепить семейные связи, так как позволяет каждому чувствовать себя важным, ценным и необходимым. Отмечая в общении успехи своих близких, вы сможете создавать внутри семьи атмосферу, вдохновляющую на новые достижения и подвиги.

После того, как вся информация будет высказана, а мысли и чувства раскрыты собеседнику, важно уметь завершить разговор. Одной из универсальных и эффективных концовок беседы является готовность поделиться своими чувствами и эмоциями, но важно сохранять баланс, чтобы показать собеседнику свое понимание и сочувствие. Здоровое и экологичное общение в семье – это результат ежедневного труда каждого члена семьи, которые, в совокупности, формируют атмосферу и настроение дома. Только в результате совместных усилий семейная жизнь станет приносить счастье и радость.