Эти забытые фильмы ужасов из СССР впечатлят вас не хуже голливудских

Мистика и ужасы всегда считались жанром, чуждым советскому кинематографу. С момента зарождения советского кино и до конца XX века в нашей стране было снято всего около 20 фильмов подобного жанра, большинство из которых остались в тени.



До начала Перестройки единственной возможностью увидеть ужастик в СССР было посещение ночных сеансов в подпольных видеосалонах или на квартирах у знакомых, обладающих видеомагнитофонами и кассетами с западными фильмами. Единственным известным доперестроечным фильмом, который можно отнести к ужастикам, стал "Вий" (1967) по повести Гоголя, где молодая панночка Наталья Варлей летает по церкви в гробу.

Лишь в эпоху гласности и падения железного занавеса советские режиссеры начали осваивать новый для себя жанр. Конечно, среди фильмов конца 80-х и 90-х есть немало тех, которые не выдерживают критики, но есть и настоящие жемчужины, способные напугать не хуже именитых голливудских хитов, таких как "Хеллоуин" или "Ведьма из Блер". Предлагаем вам ознакомиться с подборкой самых недооцененных советских хорроров XX века.

1. Псы (1989)

Зоотриллер режиссера Дмитрия Светозарова, снятый независимой студией, поднимает вопросы экологических бедствий, вызванных человеческой деятельностью. Фильм выполнен в мрачном стиле, который можно воспринимать как метафору на происходящие в стране перестроечные процессы. Спецотряд охотников отправляется в заброшенный город у обмелевшего Аральского моря, чтобы истребить стаю волков. Однако вместо них они встречают свору диких собак, что приводит к неожиданным и пугающим последствиям.

2. Господин оформитель (1988)

Этот мистический арт-хаусный фильм режиссера Олега Тепцова основан на рассказе Александра Грина "Серый автомобиль". Действие происходит в Петербурге начала XX века, где известный художник создает манекены. Пригласив больную натурщицу для работы, он спустя шесть лет встречает женщину, которая выглядит как его манекен. Постепенно художник теряет связь с реальностью и погружается в безумие.

3. Дикая охота короля Стаха (1979)

Готический триллер, основанный на белорусском фольклоре и одноименной повести Владимира Короткевича. Фильм рассказывает о молодом фольклористе, который приезжает в белорусское полесье и поселяется в дворянском поместье. Владелица поместья рассказывает ему о всадниках-призраках под предводительством короля Стаха, терроризирующих округу. Люди погибают, и подобная участь грозит и самому герою.