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Четверг 12 сентября

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ТЕСТ: Вспомните детали советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

ТЕСТ: Вспомните детали советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
96

Пришла пора вспомнить любимый детьми и взрослыми фильм "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Сатирическая комедия "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", только успев выйти на экраны, захватила сердца миллионов зрителей по всему Советскому Союзу. Знаменитая фраза школьник "А что это вы тут делаете?" моментально стала цитатой.

Для режиссера Элема Климова эта картина стала дебютной и тут же принесла ему славу, как и юным актерам, снявшимся в ленте. Предлагаем вспомнить интересные моменты из советской комедии! Для этого необходимо ответить на несколько несложных вопросов нашего теста.


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12 сентября 2024, 11:30
Фото: кадр из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен",
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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