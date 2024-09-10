Уехавшая Хаматова сделала громкое заявление: Не вернусь уже никогда

Чулпан Хаматова высказалась о своем возвращении в российский театр.

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России в 2022 году. Она обосновалась в Риге, где играла в местном национальном театре. В последнее время стали появляться слухи, что в карьере былой звезды начались сложности. Так, ей даже пришлось репетировать постановку и выступать в ангаре на окраине столицы Латвии, поскольку ее уволили из театра за постановку на русском языке. Впрочем, сама актриса пояснила, что ее уход никак не связан с профнепригодностью.

Многие бывшие поклонники таланта актрисы интересуются, вернется ли когда-нибудь Хаматова к работе в России. Актриса рассказала о своей позиции в одном из недавних интервью.

"В театр "Современник" я точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, все искорежены", — сделала громкое заявление Хаматова.

Актриса добавила, что те люди, которые считают, что за свое мнение она получает какие-то деньги, не могут считаться ее близкими. Ее решение покинуть Россию полностью осознано и было продиктовано лишь ее личными установками.

Напомним, в конце августа, выступая в Израиле, Хаматова столкнулась с публичным хамством во время нового спектакля "Записки сумасшедшего". По ее словам, постановка не вызвала интереса у зрителей. Ее практически выгнали со сцены и назвали "дном ее желание пробиться в Европе".

Этому способствовало несоответствие уровня артистов и выступления в целом и стоимости билетов. Если в России на спектакли с участием Хаматовой шли, невзирая на высокую цену, то за рубежом зритель не хочет платить за не особо известного артиста, тем более уехавшего из родной страны.

Сейчас Чулпан Хаматова играет главную роль в спектакле рижского театра "Дайлес". Ранее актриса заявляла, что в случае надобности она пойдет работать в такси, чтобы прокормить свою семью.