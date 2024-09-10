Успеть до зимы: обзор электросамоката NAVEE S60

Лето подходит к концу, но теплая погода обещает задержаться еще ненадолго: как раз достаточно, чтобы попробовать прокатиться на электросамокате.



Для этого подойдет модель S60 от бренда NAVEE, характеристики которой рассматриваются в тексте. Это безопасный электросамокат, созданный специально для комфортных поездок до работы или по городу, и который точно не потревожит пешеходов.



В электросамокате S60 стоит двигатель с максимальной мощностью 1000 Вт. Во-первых, это позволяет легко разгоняться до 40 км/ч, хотя здесь следует напомнить, что в городе нельзя ездить быстрее 25 км/ч. На некоторых улицах это было бы просто небезопасно, поэтому в электросамокате имеется встроенный ограничитель скорости, который при необходимости можно отключить. Стартует S60 резко, но само управление несложное.

Для поездок имеется выбор между тремя режимами скорости: прогулочным 6 км/ч, повседневным 20 км/ч и спортивным 32 км/ч. Встроенный круиз-контроль умеет самостоятельно фиксировать удобную скорость: достаточно в течение нескольких секунд удерживать кнопку газа. Тройная тормозная система плавно замедляет движение – такая система более безопасна для пользователя, но нужно рассчитывать пространство для торможения.

Еще один плюс мощного двигателя – возможность легко преодолевать склоны с углом до 24 градусов. Электросамокат практически не теряет скорость при подъеме в горку, так что если в вашем районе много неровностей – это отличный способ избежать лишнего кардио. 10-дюймовые бескамерные колеса обладают хорошим сцеплением. Они достаточно широкие, чтобы чувствовать себя комфортно даже на высокой скорости. Благодаря хорошей амортизации (стальная подвеска, ShockMaster™) поездка на S60 будет плавной.

Аккумулятор на 10.2 Ач обеспечивает электросамокат достаточным количеством энергии для перемещений по городу. Как подсказывает название модели, максимальная дистанция за один заряд доходит до 60 км, но только если не превышать 15 км/ч. В зависимости от вашего стиля езды расстояние может оказаться и меньше, но на целый день перемещений по городу хватит. На ночь электросамокат можно поставить на зарядку, аккумулятору требуется около 8 часов, чтобы восполнить заряд.

Электросамокат адаптирован под наши условия вплоть до мелких деталей. На руле расположен яркий LED-экран, который отображает скорость, уровень заряда и подключение Bluetooth. Содержимое дисплея видно даже на солнце. Под левой рукояткой имеется переключатель для поворотников – при включении они начинают мигать и издавать звуковой сигнал. Спереди и сзади имеется по фонарику.

К электросамокату можно подключить специальное приложение NAVEE. В нем помимо информации о пройденном маршруте и состоянии батареи имеется несколько дополнительных функций вроде блокировки электросамоката. Удобно, когда нужно, например, забежать в магазин.

Дизайн модели производитель связывает с “киберпанком” – он футуристичный и угловатый. В качестве вдохновения упоминаются электрокары Илона Маска, и какое-то сходство правда есть. Рама интересно “парит” над передним колесом, все стыки имеют ярко выраженную геометрическую форму. Руль самоката складывается, в таком виде его удобно хранить или переносить и перевозить. Правда, долго носить не получится, потому что весит S60 почти 25 кг.

Степень защиты IPX5 позволяет не бояться мелких луж и вообще кататься в дождь. Главное – аккуратно. Электросамокат выдерживает вес до 120 кг. Как и у всех других самокатов, есть встроенная подножка, которая удерживает его в вертикальном положении.

NAVEE S60 – типично городской электросамокат, разработанный для комфортных поездок до работы или учебы, а также для отдыха. Основной упор здесь сделан на безопасность и положительный опыт пользователя, так что модель можно смело советовать всем тем, кто еще рассчитывает воспользоваться хорошей погодой в сентябре.