Особенный праздник: дочь покойной Заворотнюк показала округлившийся живот

Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с поклонниками, чтобы поделиться радостью.

Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая, что стало трагедией для ее семьи. В частности, дочь по сей день публично выражает скорбь и выкладывает уникальные снимки актрисы. Несмотря на горе, 28-летняя Анна находит в себе силы жить дальше и радуется каждому дню.

В недавней публикации наследница покойной артистки рассказала, что после похорон находит поддержку среди родных. Девушка благодарна в том числе своему мужу, с которым ее связывает множество счастливых моментов. По словам Анны, ради этого и стоит жить дальше.

Счастьем ее наполняют и близкие друзья, которые разделяют с ней радостные события своей жизни. Например, недавно Заворотнюк-младшая была приглашена на вечеринку подруги по случаю скорого рождения ребенка. "Baby shower как праздник – что-то очень особенное, такое теплое и светлое", – поделилась эмоциями Анна в новой публикации в популярной соцсети. Она также показала округлившийся живот подруги, разместив совместную фотографию.

Ранее в Сеть попало редкое фото Анастасии Заворотнюк. Снимок просочился в интернет благодаря ее дочери Анне. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".