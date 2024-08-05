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Понедельник 5 августа

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Особенный праздник: дочь покойной Заворотнюк показала округлившийся живот

Особенный праздник: дочь покойной Заворотнюк показала округлившийся живот
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Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с поклонниками, чтобы поделиться радостью.

Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая, что стало трагедией для ее семьи. В частности, дочь по сей день публично выражает скорбь и выкладывает уникальные снимки актрисы. Несмотря на горе, 28-летняя Анна находит в себе силы жить дальше и радуется каждому дню.

В недавней публикации наследница покойной артистки рассказала, что после похорон находит поддержку среди родных. Девушка благодарна в том числе своему мужу, с которым ее связывает множество счастливых моментов. По словам Анны, ради этого и стоит жить дальше.

Счастьем ее наполняют и близкие друзья, которые разделяют с ней радостные события своей жизни. Например, недавно Заворотнюк-младшая была приглашена на вечеринку подруги по случаю скорого рождения ребенка. "Baby shower как праздник – что-то очень особенное, такое теплое и светлое", – поделилась эмоциями Анна в новой публикации в популярной соцсети. Она также показала округлившийся живот подруги, разместив совместную фотографию.

Анна Заворотнюк с подругой. Фото: соцсети

Ранее в Сеть попало редкое фото Анастасии Заворотнюк. Снимок просочился в интернет благодаря ее дочери Анне. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

Телеграм канал

5 августа 2024, 20:20
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк

Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

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