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Вторник 13 августа

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Посылает сигналы матери? В действиях Орбакайте увидели скрытый смысл

Посылает сигналы матери? В действиях Орбакайте увидели скрытый смысл
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В Сети обсуждают новую публикацию певицы Кристины Орбакайте.

О встречах Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте после переезда первой за границу известно совсем немного, из-за чего периодически появляются слухи о напряженных отношениях между матерью и дочерью. Но 53-летняя певица нередко дает понять о своих истинных чувствах к родительнице.

Так, недавно Кристина Орбакайте опубликовала очередной снимок, сделанный во время ее путешествия по Европе. Подписью к фотографии исполнительница хита "Перелетная птица" не только пояснила, что находится в Греции, но и призналась, что не перестает думать о своей пожилой матери.

Кристина Орбакайте оставила под кадром отрывок из песни "Отражение в воде", которую исполнила Алла Пугачева в 1984 году для музыкального фильма "Сезон чудес". Интернет-пользователи увидели скрытый смысл в таких публикациях артистки. По их мнению, певица посылает сигналы родительнице – дает понять, что скучает.

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети

Ранее публика выразила беспокойство по поводу внешнего вида дочери Кристины Орбакайте. Взглянув на свежие снимки кардинально изменившейся 12-летней Клавы Земцовой, поклонники артистки не смогли сдержаться. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

Телеграм канал

13 августа 2024, 19:23
Кристина Орбакайте. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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