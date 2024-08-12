Кардинально изменившаяся дочь Орбакайте вызвала беспокойство у россиян

Кристина Орбакайте продолжает активно путешествовать по Европе вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Недавно артистка поделилась яркими снимками с отдыха на греческом острове Миконос, что вызвало бурные обсуждения в Сети.



Семья Орбакайте уже успела посетить множество стран, включая Португалию, Перу, Италию и Францию. Каждый новый отпуск становится для них не только возможностью отдохнуть, но и поводом для общения с поклонниками через соцсети. На одном из опубликованных фото Кристина позирует с Клавдией, которая выглядит очень стильно в белом мини-платье.

Однако именно внешний вид девочки стал предметом активных обсуждений. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни восхитились стройными ногами Клавдии и ее обаянием, другие же выразили беспокойство по поводу ее худобы.

Орбакайте сама пережила непростые времена в последние годы. В марте она столкнулась с отменой гастрольного тура по России, смогла выступить лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Позже, в конце июня, певица провела несколько концертов в Израиле, что также привлекло внимание к ее карьере за пределами родины. Ситуация усугубляется критикой, связанной с отъездом Аллы Пугачевой из России. Кристина уже долгое время живет в Нью-Йорке и сталкивается с последствиями массовой отмены концертов в России, выступая лишь в небольших залах.

Несмотря на критику, многие подписчики восхищаются внешностью Клавдии и называют ее будущей моделью. Важно помнить, что каждый ребенок уникален и требует понимания и поддержки, особенно в период взросления.