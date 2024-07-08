Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева

Новость о свадьбе Сергея Лазарева всколыхнула страну. Радостное событие случилось в апреле. О том, как живут молодые, корреспонденту "Дни.ру" рассказала актриса Светлана Немоляева на кинофестивале "Антарес" в Сочи.



"Сережа, очень хороший, совершенно изумительный малый, – радуется 87-летняя Немоляева. – И такая же попалась ему жена. Дай Бог им счастья! Правда, про своих детей они речь пока не заводят".

По словам Немоляевой, 23-летний внук с супругой живут отдельно. "Родители их обеспечили", – пояснила примадонна театра им. Вл. Маяковского. Напомним, отцом Сергея Лазарева является актер театра "Ленком Марка Захарова" Александр Лазарев, а матерью – переводчик Алина Лазарева

Сама звезда "Служебного романа" прожила более полувека в браке с коллегой по театру Александром Лазаревым. Поклонники часто восхищались этой семьей, которую считали идеальной. Сегодня Немоляева надеется, что брак таким же крепким окажется и у ее внука. "Я ничего не могу посоветовать внуку, кроме любви, ведь она решает все, – говорит актриса. – Даже если какие-то неприятности или горе, любовь спасет все!"

"Видимо, так сверху кто-то распорядился, – делится Немоляева секретом собственной счастливой семейной жизни. – Наверное, если бы что-то кого-то не устраивало, мы бы разбежались, как другие. Но мы друг без дружки не могли".