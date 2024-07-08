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Пятница 2 августа

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Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева

Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева
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Новость о свадьбе Сергея Лазарева всколыхнула страну. Радостное событие случилось в апреле. О том, как живут молодые, корреспонденту "Дни.ру" рассказала актриса Светлана Немоляева на кинофестивале "Антарес" в Сочи.

"Сережа, очень хороший, совершенно изумительный малый, – радуется 87-летняя Немоляева. – И такая же попалась ему жена. Дай Бог им счастья! Правда, про своих детей они речь пока не заводят".

По словам Немоляевой, 23-летний внук с супругой живут отдельно. "Родители их обеспечили", – пояснила примадонна театра им. Вл. Маяковского. Напомним, отцом Сергея Лазарева является актер театра "Ленком Марка Захарова" Александр Лазарев, а матерью – переводчик Алина Лазарева

Сама звезда "Служебного романа" прожила более полувека в браке с коллегой по театру Александром Лазаревым. Поклонники часто восхищались этой семьей, которую считали идеальной. Сегодня Немоляева надеется, что брак таким же крепким окажется и у ее внука. "Я ничего не могу посоветовать внуку, кроме любви, ведь она решает все, – говорит актриса. – Даже если какие-то неприятности или горе, любовь спасет все!"

"Видимо, так сверху кто-то распорядился, – делится Немоляева секретом собственной счастливой семейной жизни. – Наверное, если бы что-то кого-то не устраивало, мы бы разбежались, как другие. Но мы друг без дружки не могли".

Телеграм канал

8 июля 2024, 08:52
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене

Светлана Немоляева и Полина Лазарева.
Режиссер спектакля Анатолий Шульев.
Актер Константин Константинов (Глумов Егор Дмитрич).
Актеры Александр Андриенко (Кучумов Григорий Борисович) и Полина Лазарева (Лидия).
Внучка и бабушка, по сюжету, весьма эмоционально выясняют отношения.
Актриса Полина Лазарева.
Легендарная актриса Светлана Немоляева.
Полина продемонстрировала свой драматический талант в полной мере.
Немоляева играла мать героини Лазаревой.
Внучка Светланы Немоляевой настоящая красавица.

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