У попавшего в передрягу Филиппа Киркорова осталось всего 3 дня

Любовь Успенская выдвинула ультиматум Филиппу Киркорову. Артистка дала ему три дня на ответ на досудебную претензию.



В этой претензии певица требует отмены распространенных недостоверных высказываний о ней, сделанных в интервью. Успенская предлагает разрешить конфликт вне суда, однако Киркоров до сих пор не отреагировал на это требование. По словам адвоката Успенской, у певца остается всего три дня на ответ.

Ранее Киркоров подал иск на Успенскую о компенсации морального вреда за слово "женаненавистник". Теперь же, после новых высказываний певца в СМИ, певица обратилась с претензией, требуя публичное опровержение данных высказываний. Если Киркоров не ответит в установленный срок, дело пойдет в суд.

Адвокат Успенской подчеркнула, что хотя иски на крупные суммы кажутся нецелесообразными, им приходится участвовать в этом конфликте. Первое слушание по делу состоялось 13 мая, а следующее назначено на 6 июня.

Судебный процесс между Киркоровым и Успенской стал продолжением скандала, начавшегося после высказываний артистки о коллеге по цеху в интервью. Обе стороны продолжают бороться за свою репутацию и право на защиту от клеветы.