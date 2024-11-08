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Пятница 8 ноября

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Знаменитый продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак

Знаменитый продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак

Стало известно о гонораре известной певицы Жанны Агузаровой за ее выступление на дне рождения Ксении Собчак. Мероприятие состоялось 5 ноября.

Праздник стал ярким событием, собравшим множество звездных гостей, среди которых были не только друзья именинницы, но и известные артисты. Ксения отметила свой 43-й день рождения в компании близких и коллег, и, как стало известно, на сцене ее поздравляли такие знаменитости, как Александр Серов и Жанна Агузарова.

В то время как Александр Серов, по сообщениям СМИ, выступил для Собчак безвозмездно, основываясь на давней дружбе с ней, гонорар Жанны Агузаровой оставался загадкой. Певица не делала официальных комментариев по поводу своей оплаты за выступление, что привлекло внимание журналистов и поклонников.

Продюсер Сергей Дворцов, который хорошо знаком с условиями работы артистов, поделился своими предположениями о стоимости выступления Агузаровой. По его словам, учитывая редкость ее выступлений и высокий статус певицы, гонорар мог составлять от 2,5 до 3 миллионов рублей. "Жанна Агузарова — это не просто артист, это настоящая легенда. Она выступает крайне редко, и поэтому ее участие в таких мероприятиях всегда вызывает большой интерес", — отметил Дворцов.

Интересно, что такой высокий гонорар для многих может показаться чрезмерным, однако для звездного уровня Агузаровой это вполне оправданная сумма. Певица известна своим уникальным стилем и харизмой, которые создают незабываемую атмосферу на любом концерте. Ее выступление на дне рождения Собчак стало настоящим подарком для гостей праздника и добавило особый колорит к торжеству.

Шоу-бизнес в Telegram

8 ноября 2024, 11:16
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Страсти✓ Надежный источник

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