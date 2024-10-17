Звезда "Служебного романа" Немоляева сделала заявление после известия о госпитализации

Светлана Немоляева опровергла слухи о том, что ей снова понадобилась экстренная медицинская помощь. Звезда культового фильма "Служебный роман" уверила своих поклонников, что чувствует себя хорошо и никаких серьезных проблем со здоровьем у нее нет.



"Я в порядке. Тревога была давно — тогда действительно вызывали скорую в театр, когда у меня начинался приступ. Все переживали, что я не смогу выйти на сцену", — рассказала Светлана. Она отметила, что сейчас все наладилось, и даже успела съездить на гастроли, что свидетельствует о её отличном самочувствии.



Немоляева также добавила, что сообщения журналистов о её состоянии здоровья уже успели «напугать сына». "Он чуть не потерял сознание от переживаний, когда ему позвонили", — с сожалением отметила актриса. Это подчеркивает, как важна поддержка близких в такие моменты и как быстро могут распространяться слухи.



Информация о проблемах со здоровьем Светланы появилась в телеграм-канале Shot. Утверждалось, что актриса почувствовала себя плохо в своей квартире в Москве. Сообщалось, что она вызвала экстренные службы, жалуясь на слабость и одышку. По данным авторов публикации, у нее произошел приступ фибрилляции предсердий. Однако сама Немоляева назвала эти слухи ерундой и уверила, что все в порядке.

Ранее подобные сообщения о ее здоровье также появлялись в августе, но актриса тогда также опровергла их, заявив, что не стоит верить всем слухам. Светлана Немоляева продолжает активно работать и радовать зрителей своим талантом.