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Четверг 15 августа

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Москва: ТОП-5 развлечений на выходных

Москва: ТОП-5 развлечений на выходных
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Каждые выходные Москва предлагает широкий выбор развлечений как для взрослых, так и для детей. Собрали ТОП-10 классных мест и событий, чтобы помочь вам подарить себе и ребенку незабываемые впечатления от грядущего уикенда и весело провести время с семьей.

Музей Магии на Новом Арбате

Если хочется почувствовать себя волшебником, то совсем не обязательно поступать в Хогвартс, ведь настоящее волшебство происходит где-то рядом. В Москве на Новом Арбате есть целый музей магии, насчитывающий более 200 экспонатов. Здесь можно познакомиться с реквизитом для выступлений Дэвида Копперфилда, увидеть шоу иллюзионистов, попробовать те самые уникальные напитки, которыми угощались Гарри Поттер и его друзья в волшебном кафе. Детям здесь точно понравится, да и взрослые обязательно поймают магическую волну искреннего восторга.

Московский планетарий

Можно ли в Московском планетарии увидеть тот самый ретроградный Меркурий? Ответ на этот вопрос лучше узнать непременно у сотрудников. Мы лишь хотим посоветовать местечко, где вся Вселенная предстанет перед вами и вашим ребенком во всей красе. Именно здесь можно узнать о расположении звезд на небе, увидеть те самые знаки зодиака и даже отправиться на аппаратах Вояджер за пределы галактики. Звучит потрясающе? На деле тоже впечатляет. Всем любителям космических историй рекомендуем добавить место в свой выходной маршрут.

Фестиваль "Четыре Лапы 2024"

17 августа в парке "Сокольники" пройдет один из самых масштабных фестивалей домашних питомцев "Четыре Лапы". Здесь будут все любители усатых и хвостатых, поэтому событие обещает быть увлекательным не только для детей, но и для их родителей. Ожидается более 50 000 гостей. Будут квесты, викторины, фотосессии с животными и даже парад "хвостатой" моды. Посетить мероприятие стоит, но будьте осторожны, если не планируете заводить питомца, поскольку детских просьб и уговариваний вряд ли удастся избежать.

"Остров Мечты"

Как насчет того, чтобы посетить уникальный парк аттракционов, где представлено более 50 развлечений, не имеющих аналогов в России и Европе? Есть прекрасный повод сделать это в предстоящую неделю. Рядом с большим городским променадом "Острова Мечты" с 15 по 18 августа будет находиться ярко-желтый фургончик "Золотого Стандарта", где можно не только насладиться мороженым, но и принять участие в многочисленных активностях. Для взрослых будут организованы музыкальные выступления, мастер-классы, квесты, а для детей приготовлена целая анимационная программа. От всего происходящего здесь точно станет "пломбирно" на душе.

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15 августа 2024, 12:02
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Максим Чернышев
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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