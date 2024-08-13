Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 24 августа

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Лента новостей

Вторник 13 августа

14:31Какие мероприятия форума-фестиваля "Москва 2030" можно посетить на этой неделе 14:28Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 24 августа 14:05Ларису Долину развели мошенники: она лишилась жилья 12:17Москвичи могут пожертвовать городские баллы на помощь жителям Курской области 12:07Тест: В каких советских фильмах снимались эти животные 11:10Софию Каштанову засняли в компании атлетичного красавца в шикарном отеле 10:51Перепуганной Водонаевой жених угрожал пистолетом: пришлось отдать все 10:05Долина публично набросилась на поклонника в ответ на критику 09:50"Выпивала с 11 лет": Катя Семенова чудом избежала женской колонии 08:43Подольская сбежала от мужа и сына в другую страну 06:14Влияние неправильного прикуса на артикуляцию и дикцию 03:08Астролог раскрыла, почему Анастасия Заворотнюк согласилась на роль знаменитой няни 00:12Последний шанс: Меладзе может возобновить концерты в России 22:02У летевшей разводиться с мужем Седоковой случился форс-мажор 21:12"Какой ужас": ошарашенная публика открыла рот при виде запевшей вживую Семенович 21:10Пересадки на метро и МЦД: как будет работать ВСМ-1 в Москве 20:24Кардинально изменившаяся дочь Орбакайте вызвала беспокойство у россиян 20:09Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково 19:17Нажившая серьезные проблемы Собчак готовится защищаться в суде 19:09На чем на самом деле держится роман Бородиной и звезды шоу "Последний герой" 19:021,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе 18:1082-летний Лещенко жестко высказался о поразившей его омерзительной вакханалии 18:04Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района 17:03В громкий инцидент с Галкиным* внезапно вмешался Пригожин 17:01Археологические находки сезона в Новой Москве: раскрывая тайны прошлого 16:10Москва готовит увлекательную программу по финансовой грамотности для юных горожан 15:33Названа причина краха романа Бородиной со звездой шоу "Последний герой" 14:02Тест: Сможешь узнать советский фильм по платью героини? 14:00"Чтоб глаз горел": Лолита объяснила свое появление на сцене нетрезвой 13:54"Москва 2030" подстегивает развитие внутреннего туризма – эксперт 13:05Заболевшая онкологией Светлана Светличная не будет лечиться 12:50В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области 11:43Эксперт заявила о важности акции "Миллион призов" для благотворительности 11:01Бузова показала нового возлюбленного: поклонники уже знают имя 10:35"Нет желания": Ирина Лачина объяснила отказ от жизни напоказ в социальных сетях 09:58Максима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо 08:59Обманутая мужем Алсу нуждается в деньгах 08:16Звездная пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным 04:39Не навреди: 7 правил делового общения в мессенджере 01:27Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал 21:24Не успевшая выйти замуж Леди Гага делит имущество со своим избранником 18:27Сын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США 15:21Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве" 12:17Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей 09:15Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август 06:33Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона" 03:23Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 00:27Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 21:146 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 18:50Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере
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Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 24 августа

Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 24 августа
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Последние недели лета! Наполните их приятными впечатлениями и яркими эмоциями благодаря подоборке самого интересного в столице по версии "Дни.ру".

КОНКУРС

"Новая волна"

Тринадцать конкурсантов "Новой волны" уже прилетели регулярным рейсом компании "Аэрофлот" в Сочи. Начинаются сольные и совместные репетиции: идет работа с режиссерами, музыкальным продюсером, стилистами и дизайнерами. Какими будут выступления каждого из финалистов, мы узнаем уже совсем скоро. Вы еще можете успеть забронировать номер в любом из отелей Группы Mantera, ведь все звезды "Новой волны" будут жить именно там!

С 22 по 27 августа, "Сириус" в Олимпийском парке Сочи.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

Второй Фестиваль юношеских оркестров мира

Инициатор создания фестиваля – народный артист СССР, Герой труда РФ Юрий Башмет. В течение трех дней публике будут представлены 9 концертов юношеских симфонических оркестров из Китая, Сербии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Челябинска и Ижевска, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Специально для фестиваля будут впервые собраны сводные юношеские симфонические оркестры стран БРИКС и СНГ, которые представят свои уникальные программы.

С 16 по 18 августа, Большой амфитеатр парка "Зарядье".

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Как приручить бизона"

Оставшись без родителей, Мэри и Том на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране, где их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч. В поисках нового дома они столкнутся с коварными злодеями, познакомятся с неожиданными союзниками и обретут особенного друга, который навсегда изменит их судьбу. Главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев.

В прокате с 22 августа.

Фото: пресс-служба

"Пираты галлактики Барракуда"

На Землю попадает космический пират из далекой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача — не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему! Режиссер – Антон Борматов.

В прокате с 22 августа.

Фото: пресс-служба

ГАСТРОЛИ

Красноярский ТЮЗ в Москве

Вахтанговцы редко предоставляют историческую сцену гастролерам, но Красноярский ТЮЗ получил приглашение после успеха театра на предыдущих гастролях в Москве в 2021 году. Откроет гастрольную программу визуальный спектакль "Алиsа" по мотивам сказок Льюиса Кэрролла. Это пластический спектакль, в котором нет слов, зато много удивительных визуальных эффектов, оригинальной музыки и танцев. Продолжит гастроли "Евгений Онегин" – история о несостоявшейся любви и ее жертвах, о воспитании чувств и взрослении. Завершает гастрольную программу спектакль с необычным жанром — психологический балет в одном действии "Анна Каренина".

С 19 по 25 августа, театр им. Евг. Вахтангова.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Голоса страны"

Этот проект – цикл документальных моноспектаклей, которые рассказывают истории простых людей, чья повседневная работа меняет нашу жизнь к лучшему. В один день на сцене театра покажут сразу три истории: «#ДокторКудзаев» (режиссер — Андрей Гордин), "Океан внутри" (режиссер — Александр Пронькин) и "Школа этикета" (режиссер — Виктория Печерникова). Художественный руководитель — Константин Богомолов.

29 сентября, Театр-сцена “Мельников".

Фото: пресс-служба / Максим Чернышев

Телеграм канал

13 августа 2024, 14:28
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа

Фото: Дни
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа

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