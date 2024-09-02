В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Понедельник 2 сентября

12:03После суда с Муцениеце Прилучный забрал сына из школы и увез из Москвы 10:40Кушанашвили крепко приложил провалившегося Губина после громких слов о возвращении 10:35В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества 09:49Больной онкологией Дроздов вернется к работе 09:17Возмутившую народ выходку Аллегровой в Сочи списали на возраст и здоровье 08:44Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 06:09Savoy: легендарный столичный ресторан обрел новую жизнь 03:05Главный сезонный недуг: инфекционист – об особенностях кишечных инфекций 00:16Житейские истории: 5 книг, от которых становится тепло на душе 18:12Топ бесполезных косметологических процедур: мнение профессионала 16:23Всплыли детали знакомства Аффлека с новой любовницей после развода с Лопес 14:06Инструкция: как понять любой школьный предмет 12:39Тест для заставших советский быт: что вы знаете о технике из СССР? 10:56Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ 10:14Дарье Мороз исполнился 41 год: вспоминаем яркий путь звезды "Содержанок" 09:18Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве 09:12В результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ 06:03Рабочий режим: как помочь ребенку настроиться на ранние подъемы и учебу после каникул 03:36Как узнать, что он – альфонс 00:04Сто к одному – как избежать конфликтов в семье 18:06Делала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург 16:19Тест для зорких: угадай советский фильм по кадру с чемоданом 14:11Как перестать вступать в токсичные отношения 12:04Ричарду Гиру исполнилось 75 лет: вспоминаем лучше фильмы с участием актера 10:16Трубочка для Долиной и телевизор для Баскова: самые необычные райдеры в российском шоу-бизнесе 06:10Гагарина раскрыла секрет своей стройности: неожиданно 03:29ТЕСТ: Закончи знаменитую цитату из советских фильмов 00:05Скандал в королевском семействе: муж изменял королеве с 19-летней любовницей 21:59Молодая жена Диброва попала в серьезное ДТП 19:30"Ее больше нет": Чулпан Хаматову похоронили раньше времени 19:28Пережившая горькую потерю Заворотнюк сообщила о пополнении в семье 18:16Больше не завидный жених? Никиту Ефремова поздравляют со свадьбой 17:35Как выглядит Дана Борисова после пластической операции: Совсем другое лицо 17:04На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента 16:20"Не позволю!": Волочкова в ярости от идеи о проверке артистов на трезвость перед концертом 16:06Владимир Соловьев встретился с молодежью на форуме-фестивале "Москва 2030" 15:20"Пишут, что в меня стреляли": Щербаков сделал заявление после известия о госпитализации 14:49Овечкин высказался о неравнодушном отношении к Бузовой: Тащусь 13:22Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал 10:34Фриске устроила скандал в московской клинике: Пар из ушей 09:55Брухунова показала редкие кадры общения сына с Петросяном: уже проявляет строгость 08:46Волочкова избавилась от мешающего ей "уродства" на лице 06:16Близкий друг королевы Елизаветы раскрыл истинную причину ее смерти: могла бы еще пожить 03:06ТЕСТ: Как хорошо вы помните советский фильм "Пес Барбос и необычный кросс" 00:17Оставшаяся одна Лерчек сделала неожиданное признание: Развод это плохо 22:00Необходима экспертиза: покинувшая Россию Пугачева угодила в громкий скандал 21:48С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза 21:02Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов 20:44Появившаяся на публике с новым любовником Анджелина Джоли избежала встречи с Брэдом Питтом 20:11На всех пересадочных станциях московского метро появится сквозная нумерация выходов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества

В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества
358

В последний день лета в Екатерининском дворце Царского села был дан невероятный красоты благотворительный Петровский оперный бал. Корреспондет "Дни.ру" Феликс Грозданов оценил размах лично.

Первый бал в России провел еще Лжедмитрий I на своем свадебном пиру. Но прижились такие мероприятия только при Петре I, который специальным указом повелел проводить "ассамблеи" и вывел в свет женщин, прежде живших затворницами. Его вторая супруга Екатерина Великая обожала давать "маскарады". Роскошь таких праздников, по словам современников, напоминала волшебные сказки. Ну а апогея развлечения при дворе достигли при Екатерине II. Ах, какие богатые приемы были при ней!.. До сих пор считается, что тогда по количеству и размаху балов Санкт-Петербург был первым городом Европы.

Александр Жолобов // Фотоагентство "Отдел Кадров"

Сегодня, когда и страна, и государственный строй, и люди, и мода изменились, традиция балов в Екатерининском дворце Царского села возобновились. Смокинги и фраки, вечерние платья и боа, бриллианты и жемчуга – в Царском селе собралась, кажется, вся знать Петербурга. Здесь на Петровском оперном балу был дан старт международному фестивалю "Чайковский. Перезагрузка", которыйдо конца ноября будет представлять новые форматы подачи классической музыки и станет главным культурным событием осени. Поэтому и бал открытия по размаху превзошел, кажется, все приемы и банкеты, которые были в стране в этом году.

Александр Жолобов // Фотоагентство "Отдел Кадров"

Само место его проведения – Большой зал, или Светлая галерея, как его называли в XVIII веке, – говорит о высоком статусе мероприятия. Это самое большое парадное помещение Царскосельского дворца, созданное по проекту архитектора Растрелли в 1752–1756 годах. Нарядный зал площадью более 800 квадратных метров всегда предназначался для проведения официальных приемов и торжеств, парадных обедов, балов и маскарадов.

Александр Жолобов // Фотоагентство "Отдел Кадров"

На наборном паркете из мореного и светлого дуба установили несколько десятков обильно уставленных яствами и питиями столов. Гостей потчевали корнетом с красной икрой, ростбифом с горгонзоллой, чоризо с козьим сыром, салатом с раковыми шейками, утиными ножками с тыквенными гратеномами, филе форели на подушке из шпината и любимым блюдом Петра Первого – перлотто с белыми грибами. А чтобы радовались не только желудки гостей, но и уши, и глаза, на сцене играл симфонический оркестр "Северная симфония" под руководством Фабио Мастранджело, танцевали сцену из балета Бориса Эйфмана "Анна Каренина" и пели "Застольную" из "Травиаты". Сюжет этой оперы Верди, который разворачивается вокруг красивой куртизанки, умирающей от неизлечимой болезни, роскошные гостьи бала, конечно, знают хорошо.

Александр Жолобов // Фотоагентство "Отдел Кадров"

А героями вечера стали участники специальной военной операции, которые всего на несколько часов прибыли с передовой в Царское село. Сегодня они сражаются за то, чтобы балы, праздники, танцы, банкеты, мирная жизнь были у всех нас. За героев пили стоя.

Александр Жолобов // Фотоагентство "Отдел Кадров"

Балы в России часто носили благотворительный характер. Так было и сейчас – приглашенные в Царское село самые щедрые благотворители не только ели и пили, но и собирали деньги на развитие культурных и гуманитарных инициатив, в том числе и в новых регионах страны. Их жителям особенно важно сегодня знать, что душой и мыслями мы с ними.

Александр Жолобов // Фотоагентство "Отдел Кадров"

А ближе к полуночи, когда деньги на благотворительность были собраны и десерты доедены, в исторических интерьерах начался джазовый вечер Игоря Бутмана. "Что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало…Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами, плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука, плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице", – вспоминось описание в романе Михаила Булгакова.

Самых стойких гостей ближе к утру ждали на Черной речке на афтепати – обещали игристое, кальян и свободное общение под легкую музыку.

Государыня Екатерина была бы в восторге.

Телеграм канал

2 сентября 2024, 10:35
Александр Жолобов // Фотоагентство "Отдел Кадров"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

По теме

Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 25 августа

Как познакомить парня с мамой: 7 дельных советов

Как познакомить парня с мамой: 7 дельных советов
Надоело врать маме, что идете гулять с подружкой? Переживаете, что ваш выбор не одобрят? Понимаете, что больше не можете скрывать отношения с парнем, но боитесь познакомить его с мамой? Мы поможем вам подготовиться к первой встрече мамы и парня. В каждых отношениях рано или поздно наступает момент, когда они перерастают во что-то более серьезное.

Москва: ТОП-5 развлечений на выходных

Москва: ТОП-5 развлечений на выходных
Каждые выходные Москва предлагает широкий выбор развлечений как для взрослых, так и для детей. Собрали ТОП-10 классных мест и событий, чтобы помочь вам подарить себе и ребенку незабываемые впечатления от грядущего уикенда и весело провести время с семьей. Музей Магии на Новом АрбатеЕсли хочется почувствовать себя волшебником, то совсем не обязательно поступать в Хогвартс, ведь настоящее волшебство происходит где-то рядом.

Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 25 августа

Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 25 августа
Последние недели лета! Наполните их приятными впечатлениями и яркими эмоциями благодаря подоборке самого интересного в столице по версии "Дни.ру". КОНКУРС"Новая волна"Тринадцать конкурсантов "Новой волны" уже прилетели регулярным рейсом компании "Аэрофлот" в Сочи.

Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере

Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере
Говорят, что у каждого города есть душа. Она может жить в средневековой крепости, как в случае в Кремлем в Москве. Может жить во дворце, если вспомнить Зимний в Петербурге. А может жить… в гостинице, как в Кирове. Вятская земля подарила человечеству немало гениев – тут и братья-художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы, и теоретик космонавтики Константин Циолковский, и маршал Иван Конев, и семнадцатикратная чемпионка СССР по конькобежному спорту Мария Исакова, и хирург Александр Бакулев, и архитектор более чем 500 зданий Иван Чарушин…Последний, в числе прочего, построил полторы сотни храмов.

Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа
Лето, увы, подходит к финалу. Световой день все короче, тепла все меньше. Но это не повод грустить! Вокруг ведь там много интересного! Лучшее – в подборке "Дни.ру". МЮЗИКЛ"Ничего не бойся, я с тобой"Театральная компания "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева объявила о последних неделях проката своего феноменально успешного мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!", созданного в партнерстве с МТС Live и "Плюс Студией".

Выбор читателей

31/08СбтТест для зорких: угадай советский фильм по кадру с чемоданом 31/08СбтДелала ли Кейт Миддлтон пластическую операцию в 2024 году? Ответила хирург 01/09ВскДарье Мороз исполнился 41 год: вспоминаем яркий путь звезды "Содержанок" 01/09ВскТест для заставших советский быт: что вы знаете о технике из СССР? 01/09ВскВ результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ 01/09ВскВсплыли детали знакомства Аффлека с новой любовницей после развода с Лопес