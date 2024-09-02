В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества

В последний день лета в Екатерининском дворце Царского села был дан невероятный красоты благотворительный Петровский оперный бал. Корреспондет "Дни.ру" Феликс Грозданов оценил размах лично.

Первый бал в России провел еще Лжедмитрий I на своем свадебном пиру. Но прижились такие мероприятия только при Петре I, который специальным указом повелел проводить "ассамблеи" и вывел в свет женщин, прежде живших затворницами. Его вторая супруга Екатерина Великая обожала давать "маскарады". Роскошь таких праздников, по словам современников, напоминала волшебные сказки. Ну а апогея развлечения при дворе достигли при Екатерине II. Ах, какие богатые приемы были при ней!.. До сих пор считается, что тогда по количеству и размаху балов Санкт-Петербург был первым городом Европы.

Сегодня, когда и страна, и государственный строй, и люди, и мода изменились, традиция балов в Екатерининском дворце Царского села возобновились. Смокинги и фраки, вечерние платья и боа, бриллианты и жемчуга – в Царском селе собралась, кажется, вся знать Петербурга. Здесь на Петровском оперном балу был дан старт международному фестивалю "Чайковский. Перезагрузка", которыйдо конца ноября будет представлять новые форматы подачи классической музыки и станет главным культурным событием осени. Поэтому и бал открытия по размаху превзошел, кажется, все приемы и банкеты, которые были в стране в этом году.

Само место его проведения – Большой зал, или Светлая галерея, как его называли в XVIII веке, – говорит о высоком статусе мероприятия. Это самое большое парадное помещение Царскосельского дворца, созданное по проекту архитектора Растрелли в 1752–1756 годах. Нарядный зал площадью более 800 квадратных метров всегда предназначался для проведения официальных приемов и торжеств, парадных обедов, балов и маскарадов.

На наборном паркете из мореного и светлого дуба установили несколько десятков обильно уставленных яствами и питиями столов. Гостей потчевали корнетом с красной икрой, ростбифом с горгонзоллой, чоризо с козьим сыром, салатом с раковыми шейками, утиными ножками с тыквенными гратеномами, филе форели на подушке из шпината и любимым блюдом Петра Первого – перлотто с белыми грибами. А чтобы радовались не только желудки гостей, но и уши, и глаза, на сцене играл симфонический оркестр "Северная симфония" под руководством Фабио Мастранджело, танцевали сцену из балета Бориса Эйфмана "Анна Каренина" и пели "Застольную" из "Травиаты". Сюжет этой оперы Верди, который разворачивается вокруг красивой куртизанки, умирающей от неизлечимой болезни, роскошные гостьи бала, конечно, знают хорошо.

А героями вечера стали участники специальной военной операции, которые всего на несколько часов прибыли с передовой в Царское село. Сегодня они сражаются за то, чтобы балы, праздники, танцы, банкеты, мирная жизнь были у всех нас. За героев пили стоя.

Балы в России часто носили благотворительный характер. Так было и сейчас – приглашенные в Царское село самые щедрые благотворители не только ели и пили, но и собирали деньги на развитие культурных и гуманитарных инициатив, в том числе и в новых регионах страны. Их жителям особенно важно сегодня знать, что душой и мыслями мы с ними.

А ближе к полуночи, когда деньги на благотворительность были собраны и десерты доедены, в исторических интерьерах начался джазовый вечер Игоря Бутмана. "Что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало…Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами, плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука, плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице", – вспоминось описание в романе Михаила Булгакова.

Самых стойких гостей ближе к утру ждали на Черной речке на афтепати – обещали игристое, кальян и свободное общение под легкую музыку.

Государыня Екатерина была бы в восторге.