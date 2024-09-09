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Понедельник 9 сентября

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Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 сентября
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Осень в этом году выдалась аномально теплой. Повода сидеть дома нет, ведь вокруг столько интересного и замечательного!

КЛИП

Антон Макарский

Антон Макарский выпустил красивый клип "Ангел". Основная идея песни и снятом в Сергиевом Посаде режиссером Дмитрием Бурлаковым видео в том, что в каждом человеке есть и хорошее, и плохое. Добро часто борется со злом. И не всегда побеждает. Но шанс на осознание и исправление своих ошибок есть у каждого. И важно не упустить этот шанс. За эффектные образы в этом красивом ролике отвечал Омар Байрамов – один из самых известных стилистов Москвы, с которым работают топовые звезды. Его безупречный вкус знает вся страна! Именно благодаря ему клип стал настоящим произведением искусства, шедевром в каждом кадре. Красавец Омар сыграл там и одну из ролей, став украшением видеоклипа.

Уже на всех цифровых площадках.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

Аня Чиповская

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Аня Чиповская приглашают на вечер популярнейших джазовых хитов золотой эры джаза в исполнении старейшего в мире джазового оркестра с уникальной историей. В программе прозвучат веселые и ритмичные, нежные и наполненные чувством грусти классические джазовые песни, которые споёт для вас очаровательная Аня Чиповская. Она не только популярная актриса театра и кино, но и талантливая джазовая певица, уже не раз выступавшая со знаменитым бигбэндом в концертах.

12 сентября, Дом музыки.

"Битломания"

Театрализованное представление в жанре музыкальных граффити. Действие происходит в университете — в некой стране, в некоем городе. Это веселые и грустные студенческие истории, объединённые темой молодости и любви, рассказанные с помощью музыки. В музыкальные граффити вошли мировые хиты «ливерпульской четверки», исполняемые труппой театра на языке оригинала. Оригинальные аранжировки и профессиональное исполнение песен в сопровождении легендарной группы "ЦВЕТЫ" Стаса Намина сохраняют неповторимую стилистику "Битлз" и подчеркивают трепетное отношение постановщиков к наследию великих музыкантов.

18 сентября, Дом музыки.

Фото: пресс-служба

"В песне – моя жизнь"

Юбилейный концерт народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой, которую по праву можно считать национальным достоянием России, нельзя пропустить. В программе – редко исполняемые симфонические и инструментальные произведения, а также музыка, написанную к кинофильмам "Битва за Москву", "О спорт, ты – мир!", "Три тополя на Плющихе", "Девчата" и другим. Среди участников концерта – Марк Тишман, Александр Панайотов, Вадим Эйленкриг, Глеб Матвейчук, Сергей Волчков, Государственный академический русский народный ансамбль “Россия” имени Людмилы Зыкиной, Московский синодальный хор и Большой детский хор имени В.С. Попова.

16 сентября, Концертный зал им. Чайковского.

Фото: пресс-служба

РЕЛИЗ

LOVANDA

LOVANDA представляет сингл "МОСКВА", который приглашает слушателей погрузиться в закатную романтику столицы. Это трек, который объединяет атмосферу мегаполиса с яркими электронными ритмами и мягким, обволакивающим вокалом. Представьте себе: солнце садится за горизонт, его последние лучи окрашивают улицы в багряные тона, отражаются в стеклах высоток, а в наушниках звучит свежий электро-хаус трек, в котором мелодичность голоса Лалы плавно переплетается с урбанистическим звучанием. Этот трек буквально погружает в момент, когда кажется, что время остановилось. Приятным сюрпризом для поклонников станет гостевой парт — мощный голос улиц, который добавляет треку особый городской колорит и неповторимый шарм.

Уже на всех цифровых площадках.

Фото: пресс-служба

СПЕКТАКЛЬ

"Старший сын"

"Старший сын" – одна из самых знаменитых пьес Вампилова. Она о нелепом и смешном человеке, которого переполняют любовь, нежность и сострадание ко всем людям. Его так легко обмануть и вызвать в нем доверие. Эта история и начинается с обмана, когда двое молодых людей, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега, незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта. И это приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы. Мастерски решенная режиссером Сафоновым постановка лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время. В главной роли – Виктор Сухоруков.

15 сентября, Театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

"Мой дом – твой дом"

Представьте: ваша семья отправляется на отдых, который, как вы предполагаете, должен стать идеальным. Однако, планы рушатся, когда вы неожиданно оказываетесь в самом центре загадочного детектива. Благодаря чувству юмора, взаимной поддержке и мужеству наши герои находят в себе силы преодолеть все трудности. А вы смогли бы? Режиссер Иван Мамонов.

18, 19 сентября, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

СКОРО

Денис Мацуев

В Международный день музыки Народный артист России Денис Мацуев представит программу, состоящую из шедевров классики и джаза и посвященную 90-летию известного российского саксофониста и композитора Георгия Гараняна.Зрители смогут услышать композиции самого Гараняна, а также знаменитые произведения других авторов в аранжировке всемирно любимого композитора. Также в концерте примут участие молодые талантливые музыканты и именитые коллеги Дениса Мацуева.

1 октября, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба

"Дунаевские. Двойной портрет"

В 2025 году двойной юбилей – 125-летие Исаака и 80-летие Максима Дунаевских. Этим датам посвящен юбилейный вечер композиторской династии. Было решено создать мюзикл в набирающем популярность России стиле джук-бокс с документальным сюжетом. Автор "Песни о Родине", шлягеров из "Веселых ребят" и "Кубанских казаков" Исаак Дунаевский прожил столь интересную и насыщенную жизнь, что выдумывать историю нет смысла. Его дело продолжил сын Максим, чьи мелодии из фильмов и спектаклей – "Три мушкетера", «Мэри Поппинс", "Летучий корабль", "Алые паруса" и других распевает вся страна.

4 февраля 2025 года, Московский театр оперетты.


Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+)

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9 сентября 2024, 21:43
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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