ТЕСТ к юбилею перестроечного кинохита "Интердевочка": вспомните цитаты и героев

1. Алла Сергеевна, педагог, мать Тани говорит, что эти два знаменитых человека "до конца жизни считали свою эмиграцию трагической ошибкой". Мол, поэтому "они вернулись". О ком идет речь?
А. Горький и Булгаков;
Б. Шаляпин и Куприн;
В. Вертинский и Куприн.
2. "Насчет зелененьких. Статья восемьдесят восьмая, часть первая". Какое наказание по ней грозило?
А. От трех до восьми с конфискацией;
Б. От двух до пяти;
В. Год условно.
3. "В нашем бизнесе приезжих гораздо больше, чем вас, настоящих москвичек и ленинградок?" – говорит Кисуля. А почему так считала героиня ленты?
А. Потому что родители у москвичек и ленинградок всегда под боком, крыша над головой, а дома всегда кусок булки с маслом.
Б. Потому что провинциалки более хваткие, смелые, безбашенные.
В. Потому что что провинциалки дешевле себя ценят и меньше берут с клиента.
4. "Затрахали-замучали, как..." Имя какого политика упоминалось дальше?
А. Пол Пот;
Б. Муссолини;
В. Сталин.
5. "А ты хочешь, чтобы я у тебя взяла по четыре и отдала бы по четыре? Так это же...
А. ...вода на киселе";
Б. ...каша на воде";
В. ...бульон из-под яиц".
6. Бывшую спортсменку-волейболистку Симу-Гулливер (Серафиму Аркадьевну) в фильме играла...
А. Любовь Полищук;
Б. Ирина Розанова;
В. Лариса Малеванная.
ОТВЕТЫ
1. В. Вертинский и Куприн;
2. А. От трех до восьми с конфискацией;
3. А. Потому что родители у москвичек и ленинградок всегда под боком, крыша над головой, а дома всегда кусок булки с маслом;
4. А. Пол Пот;
5. В. ...бульон из-под яиц";
6. Б. Ирина Розанова;