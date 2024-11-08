ТЕСТ к юбилею перестроечного кинохита "Интердевочка": вспомните цитаты и героев

Двухсерийный художественный фильм Петра Тодоровского по одноименной повести Владимира Кунина "Интердевочка" вышел в 1989 году и стал одним самых популярных фильмов эпохи перестройки. Ему исполняется 35 лет. По случаю юбилея знаменитой картины вспомните цитаты и героев из нее.

1. Алла Сергеевна, педагог, мать Тани говорит, что эти два знаменитых человека "до конца жизни считали свою эмиграцию трагической ошибкой". Мол, поэтому "они вернулись". О ком идет речь?

А. Горький и Булгаков;

Б. Шаляпин и Куприн;

В. Вертинский и Куприн.

2. "Насчет зелененьких. Статья восемьдесят восьмая, часть первая". Какое наказание по ней грозило?

А. От трех до восьми с конфискацией;

Б. От двух до пяти;

В. Год условно.

3. "В нашем бизнесе приезжих гораздо больше, чем вас, настоящих москвичек и ленинградок?" – говорит Кисуля. А почему так считала героиня ленты?

А. Потому что родители у москвичек и ленинградок всегда под боком, крыша над головой, а дома всегда кусок булки с маслом.

Б. Потому что провинциалки более хваткие, смелые, безбашенные.

В. Потому что что провинциалки дешевле себя ценят и меньше берут с клиента.

4. "Затрахали-замучали, как..." Имя какого политика упоминалось дальше?

А. Пол Пот;

Б. Муссолини;

В. Сталин.

5. "А ты хочешь, чтобы я у тебя взяла по четыре и отдала бы по четыре? Так это же...

А. ...вода на киселе";

Б. ...каша на воде";

В. ...бульон из-под яиц".

6. Бывшую спортсменку-волейболистку Симу-Гулливер (Серафиму Аркадьевну) в фильме играла...

А. Любовь Полищук;

Б. Ирина Розанова;

В. Лариса Малеванная.

ОТВЕТЫ

1. В. Вертинский и Куприн;

2. А. От трех до восьми с конфискацией;

3. А. Потому что родители у москвичек и ленинградок всегда под боком, крыша над головой, а дома всегда кусок булки с маслом;

4. А. Пол Пот;

5. В. ...бульон из-под яиц";

6. Б. Ирина Розанова;

