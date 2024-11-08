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Пятница 8 ноября

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Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков

Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков
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Анастасия Решетова сделала заявление о закрытии своего бренда нижнего белья Geisha. Это решение связано с ее укрепившимися религиозными убеждениями, что стало неожиданным поворотом в карьере молодой женщины.

До этого в СМИ сообщалось о финансовых трудностях бизнеса, однако сама Решетова акцентировала внимание на изменении своих ценностей и приоритетов. В интервью изданию Super она отметила: "Развитие компании по производству женского белья перестало быть для меня актуальным. С возрастом меняются наши взгляды и ценности, и бизнес, который предполагает рекламные кампании с публикациями девушек в белье, потерял для меня актуальность".

Бренд Geisha был основан Анастасией в 2020 году, и компания была зарегистрирована на ее сестру Валентину, которая живет за пределами России. За время своего существования бренд успел завоевать популярность, но теперь Решетова решила приостановить его деятельность.

Летом она также закрыла свой косметический бренд Body Atelier, оставив лишь сеть салонов красоты, которая продолжает функционировать. Ранее Анастасия Решетова оказалась в центре скандала, связанного с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

В сети активно обсуждали слухи о романе модели с мужем артистки, что добавило дополнительный негативный фон к ее публичному имиджу. Однако, несмотря на все эти обстоятельства, Решетова выбирает путь самосознания и духовного роста.

Шоу-бизнес в Telegram

8 ноября 2024, 15:36
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Super✓ Надежный источник

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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