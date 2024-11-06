Принц Уильям в подробностях рассказал о предложении руки и сердца Кейт Миддлтон

Принц Уильям поделился трогательной историей о том, как он сделал предложение своей жене Кэтрин. Он выбрал для этого особенное место в Африке.

Это решение было не случайным: для наследного принца этот континент всегда имел глубокое значение, напоминая о его матери, принцессе Диане. Уильям вспомнил, что именно в Африке он нашел утешение в трудные времена, когда потерял маму, и это место стало символом надежды и любви в его жизни.

В интервью принц отметил: "Африка всегда занимала особое место в моем сердце. Это место, где я нашел утешение в юности, где сделал предложение своей жене и где вдохновился на создание премии Earthshot Prize". Он рассказал, что во время отпуска в Кении в 2010 году решился на важный шаг и предложил Кэтрин стать его женой. "Я отвез ее в одно живописное место и сделал предложение. В тот момент все было по-настоящему прекрасно", — поделился Уильям.

Помолвка состоялась 16 ноября 2010 года, а свадьба принца Уильяма и Кэтрин прошла 29 апреля 2011 года. Это событие стало настоящим праздником для миллионов людей по всему миру: рекордное количество зрителей — более 162 миллионов — следило за торжеством в режиме реального времени. Сравнительно с этим, свадьба Меган Маркл и принца Гарри привлекла лишь 11,5 миллионов зрителей, что подчеркивает популярность пары Уильям и Кэтрин.

Продолжая тему Африки, Уильям отметил важность экологических инициатив и гордость за свою работу над Earthshot Prize. На этой неделе он планирует посетить Южную Африку, чтобы встретиться с партнерами и обсудить подходы к экологическим инновациям. Принц уверен, что именно такие проекты могут вдохновить людей на действия, которые помогут сохранить планету для будущих поколений.