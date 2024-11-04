Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой

Известный продюсер раскрыл страх Пугачевой Тесты Подольская ответила на вопрос о предательстве Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Лента новостей

Понедельник 4 ноября

03:34Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой 00:11Мэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть 16:23Рассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании 14:3779-летний Петросян готовится впервые в своей карьере выйти на сцену Comedy Club 12:19Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм о трагичной любви "Табор уходит в небо"? 10:07Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках 06:32Пицца на сковороде: рецепт сытного блюда без использования духовки 03:24Лопес сорвалась на публике из-за провокационного вопроса о связи с Пи Дидди 00:23Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта 17:55ТЕСТ: Угадайте фильмы по остроумным фразам героинь Фаины Раневской 17:23Тест на логику: попробуйте разгадать интересные головоломки 15:18Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? 13:42Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам "Игры престолов" 13:25Скончалась актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина 12:28ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов 11:14Понаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына 06:27Пышные оладьи на кефире: рецепт лучшего домашнего завтрака для всей семьи 03:06У принца Гарри открылись глаза на скверный характер Меган Маркл 00:18"Целлюлит закрашивать лень": Дайнеко в купальнике показала себя без прикрас 17:58ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты 16:14Тест: попробуйте угадать названия всех экзотических фруктов по фото 14:23На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии "Беги" 14:10Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций 13:48Российские атомщики поделились с китайскими коллегами опытом обращения с РАО 12:26Подольская ответила на вопрос о грязи, предательстве и унижениях в шоу-бизнесе 12:22Селиванов из сериала "Реальные пацаны" объяснил решение забрать дочь у бывшей жены 11:25ТЕСТ по любимому фильму "Ширли-мырли": вспоминаем цитаты и героев 10:59Известный продюсер раскрыл страх Пугачевой оказаться в тени и быть забытой 06:12Паэлья с морепродуктами: рецепт яркого горячего блюда для холодных осенних дней 03:26Кейт Миддлтон отправила трогательное послание победившей рак знаменитой актрисе 00:29Дженнифер Лопес оказалась замешана в громком скандале с Пи Дидди 18:33Тест для любознательных: попробуйте угадать названия городских птиц 18:07Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи? 15:40Муцениеце после разборок с Прилучным оставила сына и покинула Россию: Жизнь продолжается 13:28Александр Петров появился в образе двух братьев-близнецов в трейлере комедии "Василий" 11:31ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини 11:12Состояние 77-летней Татьяны Тарасовой резко ухудшилось 10:09"Так сложилось": Жасмин рассказала о смене фамилии 06:35Салат с баклажанами и хумусом: яркий рецепт в ближневосточном стиле 03:31Янковский высказался о внезапном переносе сериала "Преступление и наказание" на неизвестную дату 00:11Вы могли пропустить эти недооцененные фильмы с Меган Маркл: 5 ярких ролей герцогини 17:48Тест: насколько хорошо вы знаете историю моды? 15:21Получившего серьезную травму сына Тодоренко срочно отвезли в больницу 15:10История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга" 14:52Ходченкова появилась в трейлере фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" 14:39Вечная память: что случилось с могилой похороненной в России жены Леонтьева 13:04Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр 13:01Для снижения стресса: психолог советует трансляции из Московского зоопарка 12:40ТЕСТ: впоминаем культовые фильмы с Людмилой Гурченко по профессиям ее героинь 11:37Пугачева резко отреагировала на слухи о разводе с Галкиным*
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой

Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой
4

Кристина Орбакайте недавно выступила в Абу-Даби, что стало заметным событием для ее поклонников. После отдыха на Бали с мужем артистка решила вернуться к работе и порадовать зрителей за границей.

К сожалению, в России ее концерты стали редкостью, и она сама сообщила, что в марте 2024 года провела свои последние выступления на родине. "Это как бы мой заключительный концерт в России... Я надеюсь, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", — говорила певица.

На закрытом мероприятии в ОАЭ Орбакайте представила свои знаменитые хиты, и зрители были поражены изменениями, произошедшими с певицей. В 53 года она выглядит великолепно: загорелая кожа, светлые волосы и стройная фигура, подчеркнутая мини-платьем, создают впечатление уверенной и обновленной женщины. Однако многие отмечают, что она стала выглядеть иначе, чем раньше. Это может быть связано с ее личными изменениями и новым этапом в жизни.

На концерте Кристина исполнила также и хит своей матери — "Позови меня с собой". Этот кавер она впервые представила в начале 2022 года и с тех пор неизменно включает в свои выступления. Зрители отмечают, что голоса Орбакайте и Пугачевой стали почти неразличимы, что говорит о глубоком наследии и уникальном таланте обеих артисток.

Сейчас вся семья Кристины живет за границей: старший сын Никита, дочка Клавдия и муж Михаил находятся в Америке, а младший сын Дэни иногда посещает светские мероприятия в Москве. По слухам, к ним также присоединилась Алла Пугачева с детьми. Несмотря на гастроли по США, источники сообщают, что концерты Кристины проходят в полупустых залах, а основным источником дохода стали корпоративные мероприятия. Недавно она выступила в Дубае вместе с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо.

Кристина не скрывает своего желания вернуться в Россию, однако распродажа ее московских квартир и попытки вывезти антиквариат из замка Грязь свидетельствуют о том, что это не произойдет в ближайшее время. Артистка продолжает строить свою карьеру за пределами родины, и ее поклонники надеются на скорую встречу с ней на выступлении.

Шоу-бизнес в Telegram

4 ноября 2024, 03:34
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Пугачева эмоционально отреагировала на сидящую в грязи Орбакайте
Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Рассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании

Рассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании
24-летняя фигуристка Евгения Медведева недавно объявила о расставании с Дмитрием Чигиревым. Это стало неожиданностью для многих ее поклонников. Всего месяц назад спортсменка делилась радостью от своих отношений, но сейчас она с гордостью называет себя свободной девушкой.

79-летний Петросян готовится впервые в своей карьере выйти на сцену Comedy Club

79-летний Петросян готовится впервые в своей карьере выйти на сцену Comedy Club
79-летний Евгений Петросян готов удивить своих поклонников. Появились данные о том, что юморист впервые выступит в шоу Comedy Club. Это событие станет значимым моментом не только для самого артиста, но и для всего шоу-бизнеса, ведь Петросян — это символ российской комедии, который на протяжении десятилетий радует зрителей своим остроумием и харизмой.

Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках

Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках
В последние годы российские звезды столкнулись с серьезными вызовами в своей профессиональной деятельности. Рынок корпоративов и закрытых вечеринок, когда богатые клиенты щедро тратили деньги на артистов, значительно сократился. Билеты на концерты не раскупаются так, как раньше, а кинотеатры испытывают нехватку зрителей.

Лопес сорвалась на публике из-за провокационного вопроса о связи с Пи Дидди

Лопес сорвалась на публике из-за провокационного вопроса о связи с Пи Дидди
На днях Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания мировой прессы. Это случилось из-за неожиданного инцидента, который заставил ее потерять самообладание на публике. Певица, известная своим умением сохранять выдержку даже в самых сложных ситуациях, разочаровала своих фанатов, когда в одном из ресторанов Лос-Анджелеса произошел неловкий момент.

Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта

Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта
Евгений Плющенко – выдающийся фигурист, который сегодня отмечает свой 42-й день рождения. Он стал настоящей иконой в мире фигурного катания и оставил яркий след в истории. Евгений с раннего возраста проявил выдающиеся способности.

Выбор читателей

02/11СбтТест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? 02/11СбтТЕСТ: Угадайте фильмы по остроумным фразам героинь Фаины Раневской 02/11СбтТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов 02/11СбтТест на логику: попробуйте разгадать интересные головоломки 02/11СбтПонаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына 03/11ВскЛопес сорвалась на публике из-за провокационного вопроса о связи с Пи Дидди