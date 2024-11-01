Тест: попробуйте угадать названия всех экзотических фруктов по фото

Тест для любознательных: попробуйте угадать названия городских птиц

В городах и его окрестностях обитает множество различных птиц. Некоторые из них остаются там на протяжении всего года, в то время как другие отправляются в теплые края на зимовку, но обязательно возвращаются весной. Сейчас у вас есть возможность проверить свои знания о птицах.