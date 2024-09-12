Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила

Анастасия Решетова в интервью со стилистом Алеко Надиряном открыто поделилась своими переживаниями по поводу травли. Модель столкнулась с критикой на фоне скандала с певицей Алсу.



По словам Решетовой, изначально ей было очень тяжело справляться с негативом, который обрушился на нее и ее семью. "Я, наверное, заслужила пройти через такую турбулентность", — призналась она. Знаменитость добавила, что это был своего рода испытательный период для нее.

Решетова отметила, что буллинг затрагивал не только лично ее, но и ее сына Ратмира. Это создавало дополнительное напряжение и стресс в ее жизни. Временами модель чувствовала необходимость принимать успокаивающие препараты, чтобы снизить уровень тревоги. Однако, как она сама сказала, эти трудности помогли ей научиться контролировать свои эмоции и справляться со стрессом. "Это была отличная тренировка", — подметила она.

Несмотря на постоянные атаки со стороны недоброжелателей, Решетова старалась не поддаваться негативу. Она подчеркнула, что не любит "вываливать наружу грязное белье", хотя понимает, что в шоу-бизнесе это часто происходит. Для нее важно было пройти через эти испытания и извлечь из них уроки. "Я не считаю себя тем человеком, которым меня называют", — добавила она. Близкие люди поддерживают ее и знают истинную суть ее личности.

Решетова также отметила, что многие люди видят лишь то, что хотят видеть. Главное для нее — это мнение тех, кто действительно важен в ее жизни. Шумиха вокруг модели возникла на фоне скандала с Алсу, которая 27 августа официально развелась с предпринимателем Яном Абрамовым. В СМИ обсуждались слухи о возможных изменах супруга певицы, что добавляло масла в огонь.

Ситуация усугубилась после того, как Алсу намекнула на возможный роман между ней и Решетовой, оставив комментарий под одной из новостей. Это все спровоцировало бурю обсуждений и спекуляций вокруг их личной жизни.