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Четверг 12 сентября

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Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила

Решетова откровенно высказалась о травле из-за скандального развода Алсу: Заслужила
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Анастасия Решетова в интервью со стилистом Алеко Надиряном открыто поделилась своими переживаниями по поводу травли. Модель столкнулась с критикой на фоне скандала с певицей Алсу.

По словам Решетовой, изначально ей было очень тяжело справляться с негативом, который обрушился на нее и ее семью. "Я, наверное, заслужила пройти через такую турбулентность", — призналась она. Знаменитость добавила, что это был своего рода испытательный период для нее.

Решетова отметила, что буллинг затрагивал не только лично ее, но и ее сына Ратмира. Это создавало дополнительное напряжение и стресс в ее жизни. Временами модель чувствовала необходимость принимать успокаивающие препараты, чтобы снизить уровень тревоги. Однако, как она сама сказала, эти трудности помогли ей научиться контролировать свои эмоции и справляться со стрессом. "Это была отличная тренировка", — подметила она.

Несмотря на постоянные атаки со стороны недоброжелателей, Решетова старалась не поддаваться негативу. Она подчеркнула, что не любит "вываливать наружу грязное белье", хотя понимает, что в шоу-бизнесе это часто происходит. Для нее важно было пройти через эти испытания и извлечь из них уроки. "Я не считаю себя тем человеком, которым меня называют", — добавила она. Близкие люди поддерживают ее и знают истинную суть ее личности.

Решетова также отметила, что многие люди видят лишь то, что хотят видеть. Главное для нее — это мнение тех, кто действительно важен в ее жизни. Шумиха вокруг модели возникла на фоне скандала с Алсу, которая 27 августа официально развелась с предпринимателем Яном Абрамовым. В СМИ обсуждались слухи о возможных изменах супруга певицы, что добавляло масла в огонь.

Ситуация усугубилась после того, как Алсу намекнула на возможный роман между ней и Решетовой, оставив комментарий под одной из новостей. Это все спровоцировало бурю обсуждений и спекуляций вокруг их личной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

12 сентября 2024, 16:24
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Шоу "ALEK? IN MY BAG"✓ Надежный источник

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Иван Охлобыстин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Ильин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Гребенщиков. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Петр Мамонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Гобзева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

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