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Четверг 12 сентября

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Названо главное условие, при котором Пугачева сможет вернуться в Россию

Названо главное условие, при котором Пугачева сможет вернуться в Россию
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Алла Пугачева мечтает о жизни в родной стране, по словам ее дочери.

Недавно дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте раскрыла, что заветная мечта матери – вернуться на родину. Публика по-разному отреагировала на это заявление. Кто-то готов принять Примадонну, несмотря на то что уехала из России, другие не хотят ее здесь видеть.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в свою очередь подошел к вопросу с юридической точки зрения и назвал главное условие, при котором Пугачева сможет вернуться в Россию. Он сказал, что Алла Борисовна без всяких препон имеет право приехать в родную страну, но при этом она должна будет отказаться от своего супруга-иноагента Максима Галкина*. К нему могут возникнуть определенные вопросы.

Хотя статус иноагента не запрещает приезжать, но в случае возбуждения уголовного дела в отношении комика, его могут задержать уже в аэропорту. Кроме того, общественное порицание никто не отменял.

Что касается Пугачевой, то она не была объявлена иноагентом, в отношении нее не было выдвинуто никаких санкций и ограничений, поэтому она может спокойно взять детей и вернуться домой.

Напомним, ранее общественники требовали лишить звездную чету родительских прав в отношении Лизы и Гарри, поскольку, по мнению психологов, частые переезды вредят неокрепшей детской психики. Юристы, впрочем, уверены, что серьезных оснований для такого шага нет, поэтому, скорее всего, данное дело не получит дальнейшего развития.

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12 сентября 2024, 08:30
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
News.ru✓ Надежный источник

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Фото 1: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com // Фото 2: соцсети / @alla_orfey
Фото 1: Aleksandr Sternin / Russian Look / www.globallookpress.com // Фото 2: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото 1: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / www.globallookpress.com // Фото 2: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото 1: Aleksandr Sternin / Russian Look / www.globallookpress.com // Фото 2: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото 1: Vyacheslav Panov / Global Look Press / www.globallookpress.com // Фото 2: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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