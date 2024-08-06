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Вторник 6 августа

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"Нужно читать между строк": какие послания оставляет Пугачева россиянам

"Нужно читать между строк": какие послания оставляет Пугачева россиянам
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Бывший продюсер Аллы Пугачевой рассказал об истинном отношении артистки к родине.

Последние несколько лет Алла Пугачева входит в список самых обсуждаемых российских артистов. Правда, поводом для этого стала не ее основная деятельность, а переезд за границу двухлетней давности и провокационные высказывания в адрес россиян. Многие коллеги по цеху считают, что из-за своих слов некогда уважаемая на родине певица не заслуживает прощения.

Александр Запорожец как бывший продюсер Аллы Борисовны ничего плохого о ней сказать не может, так как считает, что в словах певицы нет негатива. "Нужно читать между строк", – отметил он в недавней беседе с прессой. Мол, Примадонна всегда демонстрировала хорошее отношение к России, в том числе в своих посланиях и высказываниях, а то, какая информация распространяется о ней в Сети, – лишь сплетни и не более того.

Александр Запорожец убежден в стремлении Аллы Пугачевой вернуться на родину, где она провела всю жизнь. По его словам, в настоящий момент является необходимым понимание происходящего. Не нужно забывать о наличии у артистки детей, отметил ее экс-продюсер. Поэтому вполне понятно, что окружающий мир для певицы сейчас вторичен, добавил он.

Телеграм канал

6 августа 2024, 21:12
Алла Пугачева и Максим Галкин (иноагент). Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
mk.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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