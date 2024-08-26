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Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист

Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист
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Павел Прилучный стал одним из самых любимых актеров в России. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного онлайн-кинотеатром KION.

47% респондентов выбрали его как своего фаворита, что подтверждает его огромную популярность и признание среди зрителей. В исследовании, проведенном к Международному дню актера 26 августа, приняли участие 2000 человек, и результаты оказались весьма показательными.

Следом за Прилучным идут Дмитрий Нагиев с 35% и Глафира Тарханова с 28%. Также в списке популярных актеров можно встретить Павла Деревянко и Александра Петрова, которые набрали 26% и 23% соответственно. Это говорит о разнообразии вкусов россиян и о том, что отечественный кинематограф продолжает развиваться, предлагая зрителям интересные и многогранные образы.

Интересно, что большинство опрошенных (56%) готовы выбирать фильмы или сериалы только по причине участия в них Павла Прилучного. Это подтверждает его харизму и актерское мастерство, которые делают его работы привлекательными для широкой аудитории. Среди самых известных ролей Прилучного выделяется Игорь Соколовский из сериала "Мажор", который запомнился многим зрителям. Также его запоминающиеся роли в таких проектах, как "Жизнь по вызову" и "Закрытая школа", способствовали укреплению его репутации.

Несмотря на успехи в карьере, личная жизнь Прилучного не обошлась без скандалов. После расставания с Агатой Муцениеце, которое сопровождалось обвинениями в насилии и алкоголизме, актер продолжает судиться с бывшей супругой. Это обстоятельство не могло не отразиться на его общественном имидже. Тем не менее, он старается двигаться вперед: в 2023 году у него родился сын от новой жены Зепюр Прилучной-Брутян.

Телеграм канал

26 августа 2024, 21:51
Дмитрий Нагиев. Фото: соцсети
KION✓ Надежный источник

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