Тест: сможете узнать советские шедевры Мосфильма по кадру?

Вас ждет 4 вопроса. Вариантов ответа на каждый из них тоже 4, но верным является только 1! Готовы проверить себя и ответить на все 4/4?

Сколько советских кинокартин студии "Мосфильм" вы знаете? Точный ответ на этот вопрос у истинного ценителя советского кино вызывает раздумья и затруднения одновременно. А все потому что он знает даже не десятки, а сотни шедевров СССР, которые запали в самое сердце! А как насчет вас?

В эпоху СССР киноработы выпускали несколько базовых площадок: Ленфильм, Киностудия Горького, Киностудия Довженко, Беларусьфильм, Одесская киностудия... Однако сейчас абсолютным лидером №1 является Мосфильм!

Готовы всего по 1-му кадру определить 1 из 4-х фильмов и набрать максимальные 4 балла? Под силу справиться с тестом только настоящим советским киноманам! Неужели вы тоже 1 из них?

Сначала соберитесь с мыслями и настройтесь на максимальный результат, слушайте свое сердце и напрягайте память. Следите за нумерацией кадров, ведь их только 4. Иначе высок риск запутаться! Также не забывайте следить, под какой из 4 букв указан предполагаемый ответ: "а", "б", "в", "г"! В конце теста вас ждут ключевые ответы, с которыми получится и подсчитать результаты, и сделать выводы о знаниях.

Надежный и дельный совет от редакции "ДНИ.РУ": не раздумывайте над каждым из 4 снимков более 4-х минут, даже если 4-ре вопроса вам покажутся слишком сложными.

Начало теста!

1) Этот кадр относится к ленте СССР ...

а) Один из нас (1970),



б) Одиноким предоставляется общежитие (1983),



в) Одиночное плавание (1985),

г) Ты не один (1963)

2) Это советский шедевр "Мосфильма" под названием ...

а) "Любовь моя, печаль моя" (1978),



б) "Гори, гори, моя звезда" (1989),

в) "Москва, любовь моя" (1974),

г) "Здесь, на моей земле " (1979)

3. У этого снимка соотношение с картиной СССР под названием ...

а) Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965),



б) Серафим Полубес и другие жители Земли (1983),

в) Друг (1987),



г) В связи с переходом на другую работу (1988)



4. К этому изображению относится советский труд ...

а) Два капитана (1976)



б) Двое в пути (1973)

в) Концерт для двух скрипок (1975)

г) Вокзал для двоих (1982)

Конец теста и ответы

1—б: "Одиноким предоставляется общежитие", 1983;

2—б: "Гори, гори, моя звезда", 1989;

3—а: "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", 1965;

4—г: "Вокзал для двоих", 1982.

Если набрали 4/4 — благодарим за работу и поздравляем!