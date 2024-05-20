Немоляева сделала заявление о своем состоянии после экстренной госпитализации

Светлана Немоляева недавно столкнулась с экстренной госпитализацией из-за коронавируса. Несмотря на диагноз тяжелой формы заболевания, актриса утверждает, что чувствует себя довольно неплохо.



В беседе с журналистами Немоляева поделилась своими ощущениями и опытом борьбы с COVID-19. По словам звезды фильма "Служебный роман", ее состояние не является критическим.

Главный врач уверил ее, что у нее легкая форма коронавируса, которая не представляет серьезной опасности. Это заявление принесло актрисе облегчение и уверенность в положительном исходе.

Светлана Немоляева отметила, что это ее первый случай заражения COVID-19. Она рассказала о симптомах, которые привели к госпитализации: повышенное давление, слабость, апатия и даже повышение температуры. Все это помешало ей выступить в театре в запланированной роли.

После вызова скорой помощи Немоляеву доставили в инфекционную больницу на Волоколамском шоссе, где ей оказали необходимую помощь. В настоящее время актриса находится в стационаре, чувствуя себя вполне прилично, хотя слабость еще не покинула ее.

Личный опыт Светланы Немоляевой напоминает о важности бережного отношения к своему здоровью. Надежда на скорейшее выздоровление актрисы обнадеживает ее поклонников и коллег по цеху.