Увлекательный тест: угадай бытовую технику по фрагменту фотографии

"Возвращение в лоно семьи": Цой сообщила о воссоединении SHAMAN с женой после развода

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой. Супруга была старше певца на 14 лет и сопровождала его на рабочие встречи в медиахолдингах и на радио. Но в конце сентября Ярослав Дронов, как зовут певца по паспорту, заявил о разводе. Но Анита Цой надеется: разошлись они временно. "Звезда-мужчина имеет огромное количество поклонниц, девушек, которые мечтают хотя бы прикоснуться к нему, не говоря уже о том, чтобы выйти за него замуж", – рассуждает Цой о возможных причинах развода SHAMAN.