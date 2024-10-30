ТЕСТ: впоминаем культовые фильмы с Людмилой Гурченко по профессиям ее героинь

1 . Директора подмосковной текстильной фабрики Анну Смирнову акриса сыграла в фильме...
А. "Старые стены";
Б. "Дорога правды";
В. "Уходя – уходи".
2. Членом завкома, профсоюзной активисткой Лизой Людмила Гурченко стала в ленте...
А. "Пять вечеров";
Б. "Дача";
В. "Старые клячи".
3. Ада Петровна, сопровождающая туристской группы, появилась на экране в ленте...
А. "Отпуск за свой счет";
Б. "Гулящая";
В. "Тень".
4. Певицу Юлию Джули Людмила Гурченко воплотила в ленте...
А. "Белые одежды";
Б. "Полеты во сне и наяву";
В. "Тень".
5. Официантка ресторана Вера Нефедова – героиня фильма...
А. "Рабочий поселок";
Б. "Открытая книга";
В. "Вокзал для двоих".
6. Работница фотостудии Маргарита Соловьева – это персонаж фильма...
А. "Любимая женщина механика Гаврилова";
Б. "Дети Ванюшина";
В. "Магистраль".
7. Учительницу Инну Сергеевну Гурченко воплотила в ленте...
А. "Сибириада";
Б. "Дневник директора школы";
В. "Познавая белый свет".
8. Приму варьете по прозвищу "Коко" Гурченко сыграла в картине...
А. "Небесные ласточки";
Б. "Девушка с гитарой";
В. "Цирк зажигает огни".
ОТВЕТЫ
1. А. "Старые стены";
2. В. "Старые клячи";
3. А. "Отпуск за свой счет";
4. В. "Тень";
5. В. "Вокзал для двоих";
6. А. "Любимая женщина механика Гаврилова";
7. Б. "Дневник директора школы";
8. А. "Небесные ласточки".