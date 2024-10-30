ТЕСТ: впоминаем культовые фильмы с Людмилой Гурченко по профессиям ее героинь

Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем

Профессия учителя всегда была в центре внимания кинематографистов, и в СССР было снято немало фильмов, посвященных педагогам и их жизни. Эти картины отражали не только трудности и радости профессии, но и важность образования в обществе. Эти картины отражали не только трудности и радости профессии, но и важность образования в обществе.