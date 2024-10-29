"Хотите, чтобы я сказала прямо?": дочь выплеснула всю правду о конфликтах с Майдановым

В Москве состоялась премьера молодежного сериала "Музыка времени", который выйдет на платформе WINK. Его выпускает продюсерский центр Дениса Майданова. А главную роль в картине играет его дочь – 16-летняя Влада, выступающая под псевдонимом Майвл.

Старшая дочь Дениса Майданова – самостоятельная творческая единица. И иногда ее видение песни и клипа не совпадает с отцовским. "На этой почве у нас порой бывают очень сильные конфликты, – призналась Майвл. – Очень сложно порой бывает сдержать себя. Я даже не знаю, в кого у меня такой характер – ни в папу, ни в маму, а в себя саму. Наверное, поэтому часто и случается бунт. Ведь я многими чертами характера отличаюсь от папы. Хотя бунтарская душа и рокерство – это у меня от папы".

Напомним, что два года назад Денис Майданов выпустил песни "Сарматушки" с такими словами:

Ему ПРО США не помеха, ему санкции не страшны,

Для Сармата одна лишь утеха — потревожить натовцев сны.

Из России-матушки вдаль глядят Сарматушки

На Соединенные штатушки!

А сегодня дело отца продолжает его талантливая дочь. Она не скрывает своей позиции, гордится патриотизмом и считает виноватыми во всех конфликтах в мире Соединенные Штаты. "Вы хотите, чтобы я прямо сказала? – обратилась она к журналистам. – Тогда: "F** (нецензурная брань на английском языке – Прим. ред.) Америка!"