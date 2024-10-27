Омлет по-мексикански с колбасками и томатами: этот яркий рецепт задаст настроение утром

Начать день с яркого и сытного блюда – это всегда хорошая идея. Омлет по-мексикански с колбасками и томатами не только радует глаз, но и наполняет энергией на весь день.



Его насыщенные цвета и разнообразие вкусов создают атмосферу праздника прямо на вашей кухне. Этот омлет станет отличным вариантом для завтрака, который порадует как вас, так и ваших близких.

Ингредиенты на 4 порции:

• Яйца — 6 шт.

• Колбаски мини-салями куриные — 60 г (1 упаковка)

• Перец зелёный болгарский — 2 шт. (небольших)

• Лук репчатый — 1 шт.

• Сыр чеддер — 100 г

• Кинза — половина пучка

• Томаты черри — 6 шт.

• Мини-кукуруза — 4 початка

• Соль — по вкусу

• Перец черный молотый — по вкусу

• Орегано — по вкусу

• Масло растительное — 1 ст. ложка

• Перец чили — 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с подготовки овощей. Лук и зелёный перец нарежьте небольшими кубиками, а мини-кукурузу и колбаски порежьте на 2-3 части.

Шаг 2: На разогретую сковороду с растительным маслом выложите лук, перец, кукурузу и целые томаты черри. Добавьте перец чили (целым), орегано, посолите и поперчите. Готовьте около 5 минут, периодически помешивая, чтобы овощи немного размягчились.

Шаг 3: Введите в сковороду нарезанные колбаски и продолжайте готовить ещё 5-7 минут, пока они не подрумянятся.

Шаг 4: Мелко нарежьте кинзу. Яйца взбейте венчиком и добавьте нарезанную зелень, перемешав до однородности.

Шаг 5: Сыр чеддер натрите на крупной тёрке.

Шаг 6: К овощам с колбасками добавьте натёртый сыр и залейте всё яичной смесью.

Шаг 7: Накройте крышкой и готовьте около 7-8 минут. Как только сыр расплавится, а яйца схватятся сверху, омлет будет готов.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 185 kcal

• Белки: 11 г

• Жиры: 13 г

• Углеводы: 6 г

• Насыщенные жиры: 5 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 0 г

Этот омлет станет вашим любимым утренним блюдом благодаря своей простоте и насыщенному вкусу. Подавайте его с хрустящим хлебом или свежими овощами, и ваше утро будет наполнено радостью и энергией!