Омлет по-мексикански с колбасками и томатами: этот яркий рецепт задаст настроение утром

Его насыщенные цвета и разнообразие вкусов создают атмосферу праздника прямо на вашей кухне. Этот омлет станет отличным вариантом для завтрака, который порадует как вас, так и ваших близких.
Ингредиенты на 4 порции:
• Яйца — 6 шт.
• Колбаски мини-салями куриные — 60 г (1 упаковка)
• Перец зелёный болгарский — 2 шт. (небольших)
• Лук репчатый — 1 шт.
• Сыр чеддер — 100 г
• Кинза — половина пучка
• Томаты черри — 6 шт.
• Мини-кукуруза — 4 початка
• Соль — по вкусу
• Перец черный молотый — по вкусу
• Орегано — по вкусу
• Масло растительное — 1 ст. ложка
• Перец чили — 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1: Начните с подготовки овощей. Лук и зелёный перец нарежьте небольшими кубиками, а мини-кукурузу и колбаски порежьте на 2-3 части.
Шаг 2: На разогретую сковороду с растительным маслом выложите лук, перец, кукурузу и целые томаты черри. Добавьте перец чили (целым), орегано, посолите и поперчите. Готовьте около 5 минут, периодически помешивая, чтобы овощи немного размягчились.
Шаг 3: Введите в сковороду нарезанные колбаски и продолжайте готовить ещё 5-7 минут, пока они не подрумянятся.
Шаг 4: Мелко нарежьте кинзу. Яйца взбейте венчиком и добавьте нарезанную зелень, перемешав до однородности.
Шаг 5: Сыр чеддер натрите на крупной тёрке.
Шаг 6: К овощам с колбасками добавьте натёртый сыр и залейте всё яичной смесью.
Шаг 7: Накройте крышкой и готовьте около 7-8 минут. Как только сыр расплавится, а яйца схватятся сверху, омлет будет готов.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 185 kcal
• Белки: 11 г
• Жиры: 13 г
• Углеводы: 6 г
• Насыщенные жиры: 5 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар: 0 г
Этот омлет станет вашим любимым утренним блюдом благодаря своей простоте и насыщенному вкусу. Подавайте его с хрустящим хлебом или свежими овощами, и ваше утро будет наполнено радостью и энергией!