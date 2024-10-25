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Пятница 25 октября

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Переезд Меган Маркл и принца Гарри вызвал волну возмущения местных жителей

Переезд Меган Маркл и принца Гарри вызвал волну возмущения местных жителей
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Недавний переезд принца Гарри и Меган Маркл в Португалию стал причиной бурной реакции среди местных жителей. Герцоги Сассекские приобрели роскошный особняк на курорте Коста-Терра в Компорте, что вызвало волну недовольства.

Основная причина возмущения заключается в ограничении доступа к популярному общественному пляжу, который теперь становится менее доступным для местных жителей. По информации СМИ, Гарри и Меган воспользовались программой "золотая виза", позволяющей им свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны. Однако многие местные жители выражают опасения, что это негативно скажется на их доступе к побережью.

Новые владельцы элитной недвижимости могут получить возможность превращать общественные пляжи в частные зоны, что вызывает серьезные опасения у местного населения. Известный футболист Андре Андраде, проживающий неподалеку, выразил свое недовольство: "Я очень расстроен тем, что огромный участок португальской земли теперь доступен только для богатых, в то время как средний местный житель теряет доступ к местам, которые были частью его жизни на протяжении многих поколений".

Новые государственные правила управления побережьями также способствуют закрытию некоторых общественных пляжей для свободного посещения, если рядом расположены дорогие жилые комплексы. В результате многие популярные зоны отдыха в Португалии становятся частными, что вызывает недовольство не только у местных жителей, но и у туристов.

Для принца Гарри и Меган Маркл, которые уже не раз становились объектом обсуждений и скандалов, этот переезд стал ещё одной главой в их истории. Их попытки начать новую жизнь вдали от Великобритании продолжают вызывать критику как со стороны СМИ, так и со стороны местных жителей стран, куда они решают переехать. Несмотря на все трудности и скандалы, герцоги стремятся создать независимую жизнь вдали от королевской семьи.

Шоу-бизнес в Telegram

25 октября 2024, 03:46
Меган Маркл и принц Гарри. Кадр: YouTube
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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