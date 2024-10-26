Пышные оладьи на кефире: этот рецепт прекрасного домашнего завтрака сделает ваш день

Пышные оладьи на кефире – это не просто блюдо, а настоящий праздник для вашего утра. Они получаются невероятно воздушными и мягкими, а их приготовление не требует особых кулинарных навыков.



Эти оладьи можно сделать как сладкими, так и менее сладкими, что позволяет адаптировать рецепт под свои предпочтения. Подавайте их со сметаной, любимым вареньем или сгущёнкой — и ваш завтрак станет настоящим кулинарным шедевром.

Ингредиенты для 5-6 порций:

• Кефир — 500 мл

• Яйца — 4 шт.

• Сахар — 50–100 г (по вкусу)

• Ванильный сахар — 2 ч. л.

• Соль — ½ ч. л.

• Мука — 300–500 г

• Разрыхлитель — 15 г

• Растительное масло — 2 ст. л.

• Сметана и варенье для подачи

Приготовление:

Шаг 1: В глубокой миске разбейте 4 яйца. Добавьте от 50 до 100 г сахара в зависимости от желаемой сладости. Хорошо перемешайте венчиком до получения однородной массы.

Шаг 2: Влейте 500 мл кефира и снова перемешайте венчиком. После этого добавьте ванильный сахар и соль, тщательно перемешивая до однородности.

Шаг 3: Постепенно добавляйте муку, начиная с 300 г. Перемешивайте венчиком, чтобы избежать образования комочков. По мере необходимости добавляйте ещё муку, пока тесто не станет по консистенции напоминать густую сметану. Оставьте тесто на 15–20 минут, чтобы оно немного загустело. В конце добавьте 2 ст. л. растительного масла и снова перемешайте.

Шаг 4: Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и жарьте оладьи партиями по 0,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 197 kcal

• Белки: 6 г

• Жиры: 7 г

• Углеводы: 28 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 6 г

Эти оладьи станут отличным началом дня, подарив вам заряд бодрости и хорошего настроения. Приятного аппетита!