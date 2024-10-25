Ньокки с тыквой: оригинальный итальянский рецепт на замену вареникам

Рецепты ньокки могут варьироваться, включая картофель, творог, шпинат и даже манку. Сегодня мы приготовим их с тыквой, которая придаст блюду не только красивый цвет, но и легкий сладковатый оттенок.
Ингредиенты на 2 порции:
Тыква — 250 г
Творог — 200 г
Яйца — 2 шт.
Мука — 100 г
Соль — по вкусу
Сливки (10%) — 250 мл
Сыр с голубой плесенью (например, горгонзола или дорблю) — 100 г
Процесс приготовления:
Шаг 1: Подготовка тыквы
Начните с того, что извлеките мякоть тыквы. Нарежьте ее на кусочки, сбрызните водой и запеките в духовке под фольгой до мягкости. Это можно сделать и в микроволновке, что значительно ускорит процесс.
Шаг 2: Приготовление теста
После того как тыква остынет, измельчите ее в блендере до получения однородной массы. Затем добавьте творог и яйца, тщательно перемешайте. Просейте муку и замесите тесто. Оно должно быть слегка липким, но не слишком влажным.
Шаг 3: Отдых теста
Скатайте тесто в шар и оставьте его на полчаса, чтобы оно немного отдохнуло. Это поможет ему стать более эластичным.
Шаг 4: Формирование ньокки
Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто в колбаску. Нарежьте его на небольшие ромбики или шарики. Если хотите, придайте ним характерную форму: сделайте отпечатки вилкой, чтобы соус лучше держался на них. Итальянцы верят, что это улучшает вкус блюда.
Шаг 5: Варка и подача
Отварите ньокки в кипящей воде до тех пор, пока они не всплывут. Бросайте их по одному, чтобы избежать слипания. Подавайте с соусом из растопленного сыра и сливок. Это блюдо можно приготовить заранее и заморозить, чтобы наслаждаться домашней итальянской кухней в любое время.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 165 kcal
• Белки: 10 г
• Жиры: 9 г
• Углеводы: 11 г
• Насыщенные жиры: 5 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар: 0 г
Ньокки с тыквой — это не только вкусно, но и полезно. Попробуйте этот рецепт и насладитесь итальянскими традициями прямо у себя дома.