Ньокки с тыквой: оригинальный итальянский рецепт на замену вареникам

Ньокки – это популярное итальянское блюдо, которое многие сравнивают с нашими ленивыми варениками. Хотя они и похожи, у них есть свои уникальные особенности.



Рецепты ньокки могут варьироваться, включая картофель, творог, шпинат и даже манку. Сегодня мы приготовим их с тыквой, которая придаст блюду не только красивый цвет, но и легкий сладковатый оттенок.

Ингредиенты на 2 порции:

Тыква — 250 г



Творог — 200 г



Яйца — 2 шт.



Мука — 100 г



Соль — по вкусу



Сливки (10%) — 250 мл



Сыр с голубой плесенью (например, горгонзола или дорблю) — 100 г



Процесс приготовления:

Шаг 1: Подготовка тыквы

Начните с того, что извлеките мякоть тыквы. Нарежьте ее на кусочки, сбрызните водой и запеките в духовке под фольгой до мягкости. Это можно сделать и в микроволновке, что значительно ускорит процесс.

Шаг 2: Приготовление теста

После того как тыква остынет, измельчите ее в блендере до получения однородной массы. Затем добавьте творог и яйца, тщательно перемешайте. Просейте муку и замесите тесто. Оно должно быть слегка липким, но не слишком влажным.

Шаг 3: Отдых теста

Скатайте тесто в шар и оставьте его на полчаса, чтобы оно немного отдохнуло. Это поможет ему стать более эластичным.

Шаг 4: Формирование ньокки

Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто в колбаску. Нарежьте его на небольшие ромбики или шарики. Если хотите, придайте ним характерную форму: сделайте отпечатки вилкой, чтобы соус лучше держался на них. Итальянцы верят, что это улучшает вкус блюда.

Шаг 5: Варка и подача

Отварите ньокки в кипящей воде до тех пор, пока они не всплывут. Бросайте их по одному, чтобы избежать слипания. Подавайте с соусом из растопленного сыра и сливок. Это блюдо можно приготовить заранее и заморозить, чтобы наслаждаться домашней итальянской кухней в любое время.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 165 kcal

• Белки: 10 г

• Жиры: 9 г

• Углеводы: 11 г

• Насыщенные жиры: 5 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 0 г

Ньокки с тыквой — это не только вкусно, но и полезно. Попробуйте этот рецепт и насладитесь итальянскими традициями прямо у себя дома.