Горячий тост с курицей и сыром: легкий и универсальный рецепт завтрака

Ингредиенты на 2 порции:
• Тостовый хлеб — 4 кусочка
• Куриный рулет варено-копченый — 2 кусочка (около 150 г)
• Сыр моцарелла для пиццы — 100 г
• Томат — 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1:
Начните с подготовки ингредиентов. Нарежьте куриный рулет, сыр и помидор кружочками. Это позволит равномерно распределить их по тостам и добиться лучшего вкуса.
Шаг 2:
На один ломтик хлеба положите слой сыра, затем добавьте кружочек помидора и курицы. Снова накройте слоем сыра и закройте вторым кусочком хлеба. Такой «сэндвич» обеспечит великолепное сочетание вкусов.
Шаг 3:
Для запекания тостов лучше всего использовать ростер, электрический гриль или вафельницу. Если у вас нет этих устройств, можно обжарить тосты на сухой сковороде при невысоком нагреве. В этом случае важно часто переворачивать тосты и прижимать их лопаткой, чтобы они не получились слишком высокими. Готовьте до тех пор, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную корочку.
Шаг 4:
Готовые горячие тосты аккуратно разрежьте по диагонали и подавайте с салатом из свежих овощей. Это добавит ярких красок и свежести вашему завтраку.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 177 kcal
• Белки: 15 г
• Жиры: 8 г
• Углеводы: 13 г
• Насыщенные жиры: 3 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар: 0 г
Этот рецепт можно легко адаптировать под свои предпочтения. Вместо куриного рулета используйте грудку-сувид, ветчину или даже остатки запечённой говядины. А сыр можно заменить на любой хорошо плавящийся вариант, например, сулугуни или чеддер. Таким образом, каждый завтрак станет уникальным, а процесс приготовления займет минимум времени.