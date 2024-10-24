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Четверг 24 октября

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Горячий тост с курицей и сыром: легкий и универсальный рецепт завтрака

Горячий тост с курицей и сыром: легкий и универсальный рецепт завтрака
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Начинать день с вкусного и сытного завтрака – это залог хорошего настроения. Этот завтрак можно адаптировать под любые вкусы, используя различные виды мяса и сыра.

Ингредиенты на 2 порции:

• Тостовый хлеб — 4 кусочка

• Куриный рулет варено-копченый — 2 кусочка (около 150 г)

• Сыр моцарелла для пиццы — 100 г

• Томат — 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1:

Начните с подготовки ингредиентов. Нарежьте куриный рулет, сыр и помидор кружочками. Это позволит равномерно распределить их по тостам и добиться лучшего вкуса.

Шаг 2:

На один ломтик хлеба положите слой сыра, затем добавьте кружочек помидора и курицы. Снова накройте слоем сыра и закройте вторым кусочком хлеба. Такой «сэндвич» обеспечит великолепное сочетание вкусов.

Шаг 3:

Для запекания тостов лучше всего использовать ростер, электрический гриль или вафельницу. Если у вас нет этих устройств, можно обжарить тосты на сухой сковороде при невысоком нагреве. В этом случае важно часто переворачивать тосты и прижимать их лопаткой, чтобы они не получились слишком высокими. Готовьте до тех пор, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную корочку.

Шаг 4:

Готовые горячие тосты аккуратно разрежьте по диагонали и подавайте с салатом из свежих овощей. Это добавит ярких красок и свежести вашему завтраку.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 177 kcal

• Белки: 15 г

• Жиры: 8 г

• Углеводы: 13 г

• Насыщенные жиры: 3 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 0 г

Этот рецепт можно легко адаптировать под свои предпочтения. Вместо куриного рулета используйте грудку-сувид, ветчину или даже остатки запечённой говядины. А сыр можно заменить на любой хорошо плавящийся вариант, например, сулугуни или чеддер. Таким образом, каждый завтрак станет уникальным, а процесс приготовления займет минимум времени.

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24 октября 2024, 06:27
Фото: Freepik
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