Тест: угадай культовый советский фильм по искрометной фразе доктора

Оператор Николай Платонов: "Такие удары нужно уметь держать!"

Оператор-постановщик, за чьими работами однозначно нужно следить – Николай Платонов. Это он снял "Крутую перемену" режиссера Карена Оганесяна, "Любопытную Варвару" Юрия Коробейникова и другие культовые сериалы и фильмы. Работы Николая хорошо известны широкой аудитории, хотя сам он всегда остается за кадром (и даже не ведет соцсети!). В разные годы Николай сотрудничал с такими режиссерами, как Станислав Говорухин, Александр Прошкин старший, Андрей Кончаловский, Эльдар Рязанов, Валерий Усков, Владимир Краснопольский, Владимир Панков и другими.