У опухшей Седоковой обострился недуг на фоне скандального развода с молодым мужем

Анна Седокова заставила поклонников тревожиться из-за своего состояния здоровья. Развод с баскетболистом Янисом Тиммой стал для нее не только эмоциональным испытанием, но и причиной обострения хронической аллергии.



Стресс, вызванный расставанием, привел к тому, что на теле певицы появились яркие пятна, а лицо опухло. "Утром я проснулась с отеком Квинке и крапивницей", — написала Анна в одной из социальных сетей. Она открыто рассказала о том, как ее тело реагирует на эмоциональные нагрузки. "После нескольких дней нервного напряжения я знала, что это неизбежно", — добавила она, отметив, что необходимый ей препарат больше невозможно найти в аптеках.

Седокова делится своими переживаниями с подписчиками, подчеркивая, что подобные ситуации для нее не новость. В последние годы стрессы стали причиной серьезных аллергических реакций. Каждый раз, когда жизнь подбрасывает ей трудности, организм реагирует мгновенно: отеки, зуд и дискомфорт становятся привычными спутниками.

"Я дала себе обещание беречь себя и избегать конфликтов", — призналась артистка. Однако реальность такова, что контролировать все ситуации невозможно. "Мое тело реагирует на стрессовые моменты, но будущее предсказать нельзя", — добавила она.

К сожалению, аллергия негативно сказывается и на физической активности Анны. Певица отмечает, что из-за частых приступов ей пришлось сократить занятия спортом. В результате она набрала около десяти килограммов. Но прибавка в весе — это лишь малая часть тех страданий, которые причиняет крапивница: постоянный зуд и невозможность вести привычный образ жизни.

Анна решила открыто говорить о своих проблемах, чтобы поддержать тех, кто сталкивается с аналогичными трудностями. Она уверена, что такие признания помогают людям понять: они не одни в своих бедах. "Я должна продолжать бороться, несмотря на желания оставить все и просто плакать", — написала она.

Развод с Янисом Тиммой стал неожиданностью для многих поклонников. Пара была вместе с 2020 года, и расставание стало шоком для общественности. "Я не буду обсуждать личные дела", — заявила она в своих соцсетях, призывая всех уважать ее личную жизнь. Тем не менее, Анна не скрывает, что этот этап жизни дался ей нелегко. Она поблагодарила бывшего мужа за совместное время, хотя и призналась, что опыт был непростым.