Тест для киноманов: из какого советского фильма эти подростки?

80 лет назад родился Николай Караченцов: самые яркие роли российского и советского актера

80 лет назад в Москве родился Николай Караченцов – один из самых ярких и талантливых актеров советского и российского кино. Его карьера охватывает более трех десятилетий, и за это время он оставил значительный след в истории отечественного искусства. Караченцов запомнился зрителям не только своими выдающимися ролями, но и уникальной харизмой, благодаря которой его персонажи стали настоящими любимцами публики.