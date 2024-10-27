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Воскресенье 27 октября

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Тест для киноманов: из какого советского фильма эти подростки?

Тест для киноманов: из какого советского фильма эти подростки?
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Мы уже обсуждали взрослых персонажей советского кино. Теперь давайте заглянем в мир подростков, которые запомнились нам из фильмов той эпохи.

Правила остаются прежними: мы предоставим вам фотографии персонажей, а ваша задача — угадать название фильма, в котором они снялись. Это будет увлекательное путешествие по воспоминаниям и ностальгии.

Шоу-бизнес в Telegram

27 октября 2024, 12:03
Фото: Freepik
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80 лет назад родился Николай Караченцов: самые яркие роли российского и советского актера

80 лет назад родился Николай Караченцов: самые яркие роли российского и советского актера
80 лет назад в Москве родился Николай Караченцов – один из самых ярких и талантливых актеров советского и российского кино. Его карьера охватывает более трех десятилетий, и за это время он оставил значительный след в истории отечественного искусства. Караченцов запомнился зрителям не только своими выдающимися ролями, но и уникальной харизмой, благодаря которой его персонажи стали настоящими любимцами публики.

5 весомых причин смотреть новый фильм "Великая" с Кейт Уинслет

5 весомых причин смотреть новый фильм "Великая" с Кейт Уинслет
С 21 ноября в широкий прокат выходит фильм "Великая", в котором Кейт Уинслет воплотила на экране удивительную личность Ли Миллер. Вот пять причин, почему стоит обратить внимание на эту картину. 1.

Тест: угадай культовый советский фильм по искрометной фразе доктора

Тест: угадай культовый советский фильм по искрометной фразе доктора
Этот тест станет настоящим испытанием для истинных киноманов, которые не просто смотрят фильмы, а погружаются в их мир. Если вы любите анализировать диалоги и замечать нюансы актерской игры, вам будет интересно. Звучит просто, но не спешите радоваться! Некоторые фразы могут быть известными, но контекст и эмоции, вложенные в них, могут значительно усложнить задачу.

Оператор Николай Платонов: "Такие удары нужно уметь держать!"

Оператор Николай Платонов: "Такие удары нужно уметь держать!"
Оператор-постановщик, за чьими работами однозначно нужно следить – Николай Платонов. Это он снял "Крутую перемену" режиссера Карена Оганесяна, "Любопытную Варвару" Юрия Коробейникова и другие культовые сериалы и фильмы. Работы Николая хорошо известны широкой аудитории, хотя сам он всегда остается за кадром (и даже не ведет соцсети!). В разные годы Николай сотрудничал с такими режиссерами, как Станислав Говорухин, Александр Прошкин старший, Андрей Кончаловский, Эльдар Рязанов, Валерий Усков, Владимир Краснопольский, Владимир Панков и другими.

Тест для стойких: угадайте советский фильм ужасов по одному кадру

Тест для стойких: угадайте советский фильм ужасов по одному кадру
В Советском Союзе киноискусство развивалось в самых разных жанрах, включая и хоррор. Несмотря на ограничения, режиссеры умело создавали атмосферу страха и напряжения, что позволяло им передавать глубокие эмоциональные переживания. Предлагаем вам испытать свои знания и угадать фильм СССР всего по одному кадру.

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