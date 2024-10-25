Тест: с какого дерева опали эти листья?

Жасмин сделала сенсационное заявление о прибавлении в семье

В жизни певицы Жасмин произошло радостное событие, которое стало предметом обсуждения в СМИ. Весной ее старший сын Михаил связал себя узами брака, и теперь артистка с нетерпением ждет прибавления в семье. Жасмин откровенно поделилась своими мыслями о новой роли свекрови и отношении с невесткой.