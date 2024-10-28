Шнуров сразу после развода с женой прибрал к рукам известную молодую певицу

В социальных сетях активно обсуждается сенсационная новость. Певица Инстасамка может стать новой солисткой легендарной группы "Ленинград".

Возвращение Сергея Шнурова в музыкальную сферу после развода с молодой женой стало катализатором для этого решения. Известно, что предыдущая солистка Зоя выбрала сольную карьеру, и теперь коллективу требовалась новая вокалистка.

По словам представителя группы и гитариста Дмитрия Гугучкина, переговоры с менеджментом Инстасамки уже состоялись. "Да, мне известно о переговорах, но подробностей пока раскрыть не могу", — отметил он. Это заявление подогрело интерес к возможному сотрудничеству и вызывает множество вопросов о будущем группы.

В течение последнего месяца Инстасамка и Шнуров активно работали над совместными проектами. По слухам, у них уже есть предварительная договоренность о выпуске как минимум одного альбома — это будет первая пластинка группы за последние шесть лет. Также артисты записали демо-версию новой песни, что подчеркивает серьезность их намерений.

Группа "Ленинград" за свою долгую историю пережила множество изменений в составе. Среди самых известных солисток были Юлия Коган и Алиса Вокс, которые сейчас выступают отдельно. Если Коган рассталась с Шнуровым на мирной ноте, то Вокс не раз высказывалась негативно о бывшем руководителе. Она утверждает, что музыкант унижал её и мешал карьере, что привело к конфликту.

Инстасамка, настоящая Дарья Зотеева, на протяжении последних пяти лет находится на слуху. Ранее ее творчество отличалось нецензурной лексикой и провокационными текстами. Однако после встречи с Екатериной Мизулиной она решила изменить стиль и стать более "правильной" певицей. Ее главный хит "За деньги да" принес значительный доход, но несмотря на успех, Инстасамку продолжают критиковать за манеру исполнения и вызывающие наряды.