Как живет семья Мэттью Перри через год после смерти звезды сериала "Друзья"

Семья Мэттью Перри, звезды культового сериала "Друзья", впервые дала интервью спустя год после его трагической смерти. В этом разговоре сестра Кейтлин и отчим Кит Моррисон поделились своими чувствами и тем, как они справляются с утратой.



Они отметили, что последние месяцы были полны горя и слез, но теперь они постепенно учатся жить без него. Кейтлин рассказала о новом проекте — Канадском фонде брата, который она создала в память о Мэттью.

"Каждый день я чувствую, что работаю с ним над чем-то важным", — призналась она. Эта работа помогает ей справиться с эмоциональной болью и сохранить память о брате. Благотворительность стала для нее не только способом почтить его память, но и возможностью сделать мир лучше.

Кит Моррисон также поделился своими мыслями о наследии Мэттью. Он подчеркнул, что актер не хотел, чтобы его запоминали как человека, страдающего от зависимости. "Когда Мэттью ушел, это стало настоящим шоком для всех нас. Никто не может быть готов к потере ребенка, даже если в какой-то степени это предчувствуется. Мы решили сосредоточиться на его наследии и сделать что-то полезное", — сказал Кит.

Семья Перри хочет, чтобы память о нем оставалась живой, и они готовы бороться с предвзятыми мнениями о его жизни. Они уверены, что важно говорить о его достижениях и тех положительных моментах, которые он оставил после себя. С помощью фонда они надеются вдохновить других на добрые дела и помочь тем, кто сталкивается с подобными трудностями.

Несмотря на тяжелые времена, близкие Мэттью стараются находить утешение в совместной работе и воспоминаниях о нем. Их цель — создать пространство, где можно говорить о его жизни и наследии, а также поддерживать тех, кто сталкивается с проблемами зависимости.